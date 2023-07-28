Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Pertama Seri Kedua: Timnas Voli Putra Indonesia Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:43 WIB
Klasemen SEA V League 2023 di Matchday Pertama Seri Kedua: Timnas Voli Putra Indonesia Melesat ke Puncak!
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
KLASEMEN SEA V League 2023 di matchday pertama seri kedua akan diulas Okezone. Timnas Voli Putra Indonesia pun kini menempati puncak klasemen.

Ya, ajang SEA V League 2023 seri kedua sudah dimulai hari ini, Jumat (28/3/2023). Timnas Voli Putra Indonesia pun memulai perjalanannya di SEA V League 2023 seri kedua dengan melawan Vietnam.

Timnas Voli Putra Indonesia

Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1. Berlaga di Santa Rosa Sports Complex, Manila, Filipina, pada hari ini, Jumat (28/7/2023) sore WIB, Farhan Halim cs menang dengan rincian skor 25-23, 21-25, 25-14, dan 25-23.

Kemenangan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia merebut 3 poin di SEA V League 2023 seri 2. Poin itu membuat skuad Merah Putih melejit langsung ke puncak klasemen sementara SEA V League seri kedua.

Di belakang Timnas Voli Putra Indonesia, ada Thailand yang mengekor ketat. Thailand sendiri hanya meraih 2 poin dari matchday pertama SEA V League 2023 seri kedua.

Pasalnya, Thailand harus menang susah payah atas tuan rumah, Filipina. Mereka menang dengan skor 3-2 dengan rincian skor 26-24, 25-27, 21-25, 25-23, dan 17-15.

Dengan hasil itu, Filipina pun berhak mendapatkan 1 poin dari duel kontra Thailand. Tak ayal, mereka kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara SEA V League 2023 seri kedua.

Sementara itu, posisi keempat alias juru kunci ditempati oleh Vietnam. Kalah dari Timnas Voli Putra Indonesia, Vietnam belum meraih 1 pun poin.

