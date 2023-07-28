Advertisement
SPORT LAIN

Gelar Kejurnas dan Kualifikasi PON 2024 Cabor Kurash, Ketum KONI Beri Apresiasi untuk Ketum Ferkushi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |22:00 WIB
Gelar Kejurnas dan Kualifikasi PON 2024 Cabor Kurash, Ketum KONI Beri Apresiasi untuk Ketum Ferkushi
Kejurnas dan Kualifikasi PON 2024. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KONI), Letjend (Purn) Marciano Norman, memberi apresiasi kepada Ketua Umum Federasi Kurash Indonesia (Ferkushi), Mayjen (Purn) Abdul Hafil Fuddin. Pasalnya, Ferkushi telah resmi menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Babak Kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumatera Utara cabor kurash.

Marciano Norman pun memberikan apresiasi kepada Abdul Hafil Fuddin, yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Aceh I dari Partai Perindo, karena telah menggelar turnamen olahraga yang berasal dari Uzbekistan ini. Dia berharap ajang ini bakal melahirkan bakat-bakat terbaik Tanah Air yang bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional.

Kejurnas dan Kualifikasi PON 2024 Kurash. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

“Siang hari ini, saya membuka kejuaraan nasional yang sekaligus babak kualifikasi PON 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketum Ferkushi, Pak Hafil Fuddin, dan seluruh panitia yang bisa menghadirkan 23 provinsi atlet-atletnya hadir di sini,” kata Marciano kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (28/7/2023).

“Besar harapan saya ke depan atlet-atlet kurash Indonesia akan meningkat prestasinya. Dan wakil Indonesia, baik di multievent internasional, SEA Games, dan Asian Games jumlahnya semakin meningkat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Marciano Norman berpesan kepada para peserta agar bersikap sportif selama turnamen. Mereka juga diharapkan bisa meningkatkan prestasi.

Marciano juga ingin pihak penyelenggara berlaku seadil mungkin di sepanjang penyelenggaraan Kejurnas dan Kualifikasi PON 2024 ini. Dengan begitu, atlet yang berprestasi memang yang terbaik.

“Pesan saya kepada seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan tingkatkan prestasi. Sedangkan untuk panitia, memberikan penilaian seobjektif mungkin sehingga yang terpilih adalah memang mereka yang terbaik,” jelas Marciano.

