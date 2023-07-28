Advertisement
SPORT LAIN

Presiden Jokowi Beri Motivasi kepada Kontingen Indonesia di FISU World University Game, Dorong Hasil Maksimal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |16:51 WIB
Presiden Jokowi Beri Motivasi kepada Kontingen Indonesia di FISU World University Game, Dorong Hasil Maksimal
Presiden Jokowi beri motivasi kepada para atlet Indonesia di FISU World University Games (Foto: MPI/Raka Novianto)
A
A


PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) beri motivasi kepada kontingen Indonesia di FISU World University Game untuk meraih hasil maksimal. Presiden Republik Indonesia, Jokowi, bertemu dengan para atlet pada hari Jumat, 28 Juli 2023, di Hotel Shangri-La, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Dalam kesempatan ini, Jokowi memberi apresiasi kepada para atlet Indonesia di FISU World University Game. Sebagai catatan, FISU World University Games merupakan ajang mahasiswa sedunia.

Presiden Jokowi

“Saya senang di FISU University Games ini kita bisa terus berpartisipasi,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).

Ada 51 atlet Indonesia yang akan bertanding. Presiden Jokowi pun berpesan agar mereka yang membawa nama Indonesia bisa berada dalam posisi yang prima.

“Saya minta betul-betul nanti dalam pertandingan semuanya pada posisi yang prima,” pesan Presiden.

