3 Kunci Sukses Gregoria Mariska Permalukan Ratu Bulu Tangkis Dunia Akane Yamaguchi di Perempatfinal Japan Open 2023

3 kunci sukses Gregoria Mariska Tunjung permalukan ratu bulu tangkis dunia, Akane Yamaguchi, di perempatfinal Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska, menyebut kemenangan itu bisa diraih berkat keberaniannya untuk mengadu reli, sabar, dan tak banyak membuat error sendiri.

Gregoria pun mengaku sangat bersyukur bisa mengalahkan lawan yang berat di babak perempatfinal Japan Open 2023. Dia menjadikan kemenangan atas Akane Yamaguchi sebagai motivasi untuk tampil lebih baik di laga semifinal.

“Puji Tuhan permainan yang saya inginkan hari ini bisa keluar. Semoga kemenangan ini menjadi tambahan motivasi untuk pertandingan yang tidak kalah sulit besok di semifinal,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Jumat (28/7/2023).

Kendati menang, Gregoria menilai Akane Yamaguchi adalah lawan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Menurutnya, kesabaran, keberanian dan kesempurnaan dalam permainannyalah yang membuatnya bisa menjinakkan sang bintang di depan publiknya sendiri.

“Akane adalah pemain yang sangat ulet dan mempunyai kualitas luar biasa. Sama sekali tidak mudah untuk mengalahkan dia. Kunci kemenangan saya adalah berani untuk mengadu rally, sabar dan tidak banyak melakukan kesalahan sendiri,” jelas pemain kelahiran Wonogiri itu.

“Di gim kedua saya banyak melakukan kesalahan sendiri lalu saya berusaha bangkit dan tidak mengulangi hal itu di gim ketiga,” imbuhnya.

“Setelah unggul lumayan di gim ketiga, pelan-pelan Akane bisa mengejar. Saya tidak berpikir apa-apa karena sebelum poin 21 saya rasa saya tidak bisa merasa saya unggul karena dengan kualitas dan kegigihannya, dia bisa menyusul kapan saja,” jelas Gregoria.

“Jadi sebisa mungkin bagaimana fokus mendapatkan poin demi poin. Kalau dia dapat poin, saya juga harus dapat poin,” lanjutnya.