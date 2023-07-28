Semifinal Japan Open 2023: Fajar Alfian/Rian Ardianto Ekstra Waspada Hadapi Peraih Emas Olimpiade Tokyo 2020

GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses melaju ke babak semifinal Japan Open 2023. Di babak itu, Fajar/Rian pun esktra waspada karena akan menghadapi peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, yakni Lee Yang/Wang Chi-lin.

Menurut Fajar/Rian, Lee/Wang bukanlah lawan sembarang karena berhasil kembali ke permainan terbaiknya. Kinerja apik Lee/Wang turut terlihat di Japan Open 2023 karena mereka berhasil menyingkirkan jagoan India yang baru juara Korea Open 2023, yakni Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, di babak perempatfinal.

Padahal, Fajar/Rian sendiri tumbang kala melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di final Korea Open 2023 sehingga gagal juara. Mereka kalah usai bertarung rubber game dengan skor 21-17, 13-21, dan 14-21.

“Besok bertemu Lee Yang/Wang Chi-Lin dari Taiwan, tentunya bukan lawan sembarangan,” kata Fajar, dilansir dari rilis PBSI, Jumat (28/7/2023).