HOME SPORTS NETTING

Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Kalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Japan Open 2023: Senang Menang Lawan Senior dan Teman Dekat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:32 WIB
Reaksi Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Kalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Japan Open 2023: Senang Menang Lawan Senior dan Teman Dekat!
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, sukses memenangkan laga kontra seniornya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, di babak perempatfinal Japan Open 2023. Fajar/Rian pun mengaku senang mendapati hasil itu karena bisa mengalahkan senior sekaligus teman dekatnya di luar lapangan.

Soal kunci sukses, Fajar/Rian mengaku memang sudah sama-sama mengetahui plus-minus permainan masing-masing dengan Ahsan/Hendra. Namun, juara All England 2023 itu mencoba bermain lebih menyerang saat berhadapan di perempatfinal Japan Open 2023.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Kiat itu pun diakui Fajar/Rian bisa sangat efektif. Mereka pun bisa membuat duet Ahsan/Hendra yang sudah juara dunia tiga kali itu tak berkutik.

“Senang bisa memenangkan pertandingan hari ini, melawan senior dan teman dekat di luar lapangan. Kami sudah sama-sama mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing,” kata Fajar, dilansir dari rilis PBSI, Jumat (28/7/2023).

“Kami mencoba langsung menekan mereka dari awal sampai akhir walau kami tahu bolanya lambat. Tapi ternyata dengan terus mengambil inisiatif serangan, kami dapat banyak poin jadi kami lakukan terus,” tambah Rian.

