Skill Netting Dewa Hendra Setiawan Sukses Bikin Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae Tak Berkutik di Japan Open 2023

SKILL netting dewa Hendra Setiawan sukses bikin Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae tak berkutik di Japan Open 2023. Bagaimana tidak, permainan netting yang diterapkan partner Mohammad Ahsan itu mampu merepotkan lawannya hingga jadi penentu kemenangan di laga tersebut.

Ya, The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- berhasil menumbangkan pasangan Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae, di babak 16 besar Japan Open 2023. Duel tersebut berlangsung di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Kamis 27 Juli 2023 pagi WIB.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus susah payah untuk mengalahkan wakil Korea Selatan itu dalam tiga gim dengan skor 12-21, 21-10, dan 21-19. Berkat hasil tersebut, Ahsan/Hendra mengamankan tiket ke babak perempatfinal turnamen level super 750 itu.

The Daddies sejatinya tampil kurang meyakinkan di gim pertama. Terbukti, pasangan legendaris Indonesia itu dibuat tak berdaya oleh Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dengan kekalahan telak 12-21.

Namun, saat gim kedua dimulai, The Daddies langsung tancap gas dan bangkit untuk meninggalkan wakil Korea Selatan itu. Tapi, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae mampu menyamakan poin di angka 8-8.

Namun, tiga poin beruntun dimenangkan oleh The Daddies dan mengunci interval gim kedua di angka 11-8. Pasca interval, permainan Korea agak menurun dan tidak bisa berkembang.

Sebaliknya, permainan bola pendek terus diperagakan Ahsan/Hendra yang berhasil menambah pundi-pundi poinnya. Alhasil, The Daddies sukses menutup gim kedua dengan skor telak 21-10.