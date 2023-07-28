Kisah Masa Muda Susy Susanti yang Ternyata Tak Mau Main Bersama Alan Budikusuma

Susy Susanti mengaku tak mau dipasangkan dengan Alan Budikusuma ketika masih muda (Foto: PBSI)

KISAH masa muda Susy Susanti yang ternyata tak mau main bersama Alan Budikusuma menarik untuk diulas. Dari lapangan turun ke hati, mungkin demikian ungkapan yang cocok untuk pasangan ‘Pengantin Olimpiade’ yang satu ini.

Susy Susanti dan Alan Budikusuma menjadi salah satu pasangan pemain bulu tangkis yang sering menjadi sorotan. Bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena kisah cintanya.

Salah satu yang menarik adalah kisah masa muda Susy Susanti yang ternyata tak mau main bersama Alan Budikusuma. Hal ini diceritakan langsung oleh Susy dan Alan saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube PB Djarum pada 25 Juli 2021 lalu.

Dalam kisahnya, Susy Susanti dan Alan Budikusuma sebenarnya sudah saling menganal sejak lama bahkan sebelum masuk ke Pelatnas Prataam untuk persiapan menghadapi Olimpiade Barcelona 1992.

Namun, setelah masuk ke Pelatnas keduanya kian dekat. Pasalnya, mereka lebih sering bertemu karena berada dalam satu asrama dan kerap melakukan sesi latihan bersama.

"Ketemu awalnya di pertandingan POPSI, lalu lebih intens pas sama-sama masuk Pelatnas Pratama, jadi lebih sering ketemu karena kan satu asrama, latihan bareng," kata Alan.