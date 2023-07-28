Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pemain Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Hijrah dan Perdalam Agama Islam, Nomor 1 Ganda Putra Legendaris

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:01 WIB
5 Pemain Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Hijrah dan Perdalam Agama Islam, Nomor 1 Ganda Putra Legendaris
Mohammad Ahsan, salah satu pebulu tangkis Indonesia yang memutuskan hijrah (Foto: Instagram/king.chayra)
A
A
A

SEBANYAK lima pemain bulu tangkis Indonesia yang pilih hijrah dan perdalam agama Islam akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah seorang pebulu tangkis ganda putra legendaris.

Tak hanya berkarier di lapangan bulu tangkis, para atlet Indonesia juga memiliki keteguhan secara agama. Tak jarang, banyak pebulu tangkis Indonesia yang memilih hijrah dan perdalam agama Islam.

Meski tak semuanya mampu melanjutkan karier sebagus dulu, itu adalah pilihan pribadi yang perlu dihargai. Setidaknya, ada lima pebulu tangkis Indonesia yang pilih hijrah dan perdalam agama Islam.

Berikut 5 Pemain Bulu Tangkis Indonesia yang Pilih Hijrah dan Perdalam Agama Islam

5. Rian Agung Saputro

Rian Agung Saputro

Rian Agung Saputro adalah seorang ganda putra Indonesia. Dia sudah mulai terlihat mantap berhijrah sejak terlihat mengenakan legging ketika bertanding.

Rian melakukan itu demi menaati aturan agama untuk menutupi aurat. Tak hanya itu, Rian juga tidak bersalaman dengan wasit perempuan.

4. Dinar Dyah Ayustine

Dinar Dyah Ayustine

Dinar Dyah Ayustine adalah pebulu tangkis tunggal putri. Sejak 2018, dia mulai mengalami perubahan dari segi berpakaian dengan mengenakan hijab.

Dinar pun perlahan-lahan mulai mengenakan hijab ketika bertanding di lapangan. Meski tak lagi berada di Pelatnas PBSI, Dinar masih mengikuti turnamen-turnamen bulu tangkis.

Halaman:
1 2 3
