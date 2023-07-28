Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hanya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang Bisa Hentikan Dominasi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |15:20 WIB
Hanya Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang Bisa Hentikan Dominasi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty?
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
APAKAH hanya Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang bisa hentikan dominasi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty? Pasalnya, sejumlah ganda putra Indonesia kerap mendulang hasil minor kala melawan Rankireddy/Shetty yang kini jadi andalan India di sektor ganda putra.

Ya, Rankireddy/Shetty terus tampil gacor sehingga telah merebut sejumlah gelar juara pada 2023 ini. Teranyar, mereka menjuarai Korea Open 2023 usai mengalahkan wakil Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Berhadapan di final Korea Open 2023, Fajar/Rian kalah usai bertarung sengit 3 gim. Laga berakhir dengan skor 21-17, 13-21, dan 14-21.

Ini menambah catatan buruk Fajar/Rian kala melawan Rankireddy/Shetty. Dari lima pertemuan yang telah terjadi, Fajar/Rian harus menelan dua kekalahan. Kekalahan itu pun diraih di dua pertemuan beruntun.

Sebelum di ajang Korea Open 2023, Fajar/Rian juga tumbang atas Rankireddy/Chirag Shetty di Indonesia Open 2023. Mereka kalah dengan skor 13-21 dan 13-21.

Fajar/Rian juga kalah di dua pertemuan sebelumnya dengan Rankireddy/Shetty. Pertemuan itu terjadi di Indonesia Open 2023 dengan skor 13-21 dan 13-21 dan juga Thailand Open 2019 dengan skor 17-21 dan 19-21.

Selain Fajar/Rian, ganda putra lain Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, juga tak berdaya kala melawan Rankireddy/Shetty. Bersua di babak 32 besar Japan Open 2023, Leo/Daniel kalah usai bertarung rubber game dengan skor 16-21, 21-11, dan 13-21.

Begitu juga dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, mereka kalah dari Rankireddy/Shetty di dua pertemuan teranyarnya. Tepatnya, hal itu terjadi di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2023 dan India Open 2023.

Di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2023, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- kalah dengan skor 11-21 dan 12-21. Sementara di India Open 2022, mereka kalah dengan skor 16-21 dan 24-26. Hasil itu membuat rekor pertemuan Ahsan/Hendra dengan ganda putra India itu kini menjadi imbang 3-3.

Sejauh ini, hanya Marcus/Kevin, ganda putra Indonesia yang selalu berhasil mengalahkan Rankireddy/Shetty. Tercatat, kedua pasangan itu sudah bersua 11 kali sejak 2017 hingga teranyar terjadi di All England 2022. Hasilnya, Marcus/Kevin selalu meraih kemenangan.

