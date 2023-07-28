Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Perempuan yang Raih Predikat Paling Cantik, Nomor 1 Bidadari China

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |18:00 WIB
5 Pebulu Tangkis Perempuan yang Raih Predikat Paling Cantik, Nomor 1 Bidadari China
Huang Yaqiong, pebulu tangkis ganda campuran China (Foto: Instagram/hyaqiongfans)
A
A
A

SEBANYAK lima pebulu tangkis perempuan yang raih predikat paling cantik akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pebulu tangkis asal China.

Para pebulu tangkis perempuan sering kali mencuri perhatian di lapangan dengan kehebatannya. Selain itu, paras para pebulu tangkis yang cantik pun sering kali menuai pujian.

Gronya Sommerville

Setidaknya, ada lima pebulu tangkis dengan predikat pemain cantik. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan berikut ini.

Berikut 5 Pebulu Tangkis Perempuan yang Raih Predikat Paling Cantik

5. Gronya Sommerville

Gronya Sommerville

Gronya Sommerville adalah pebulu tangkis asal Australia dengan spesialisasi bermain di nomor ganda. Dia bisa bermain di ganda campuran maupun ganda putri.

Tak hanya keahliannya sebagai salah satu pebulu tangkis terbaik di Australia, Gronya juga memiliki paras yang mudah dikagumi. Gronya mungkin berkewarganegaraan, namun dia memiliki darah keturunan China.

4. Chiharu Shida

Chiharu Shida

Chiharu Shida adalah pebulu tangkis ganda putri asal Jepang. Pada saat ini, Shida dan pasangannya Nami Matsuyama berada di peringkat kedua dunia.

Kecantikannya sudah bukan rahasia lagi karena para pencinta bulu tangkis Indonesia sering kali memerhatikan ratu bulu tangkis Jepang tersebut bermain.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
