Curhatan Pencinta Bulu Tangkis Indonesia yang Masih Belum Bisa Move On Usai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Dipisah Sementara

PENCINTA bulu tangkis Indonesia masih belum bisa move on usai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dipisah sementara. Hal ini tampak dari banyaknya foto maupun video yang berseliweran di media sosial menggambarkan para netizen yang masih tidak percaya jika Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon berpisah.

Seperti yang telah diketahui, setelah lama menjadi pasangan di sektor ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon untuk sementara harus berpisah.

Perpisahan ini terpaksa dilakukan karena Marcus Gideon untuk sementara harus menepi dari dunia bulu tangkis guna menjalani operasi penyembuhan cedera.

Absennya Marcus Gideon lantas membuat PBSI mengambil keputusan untuk memasangkan Kevin Sanjaya dengan pemain lain. Nama Rahmat Hidayat pun secara resmi telah ditunjuk untuk menjadi pasangan baru Kevin sampai Marcus Gideon kembali.

Meski begitu, ada kemungkinan jika Kevin Sanjaya akan dipermanenkan dengan Rahmat Hidayat. Jika benar nantinya akan demikian, maka seluruh pecinta bulu tangkis tanah air pun tidak akan dapat melihat aksi pasangan yang pernah lima tahun merajai tahta pasangan ganda putra terbaik dunia itu.

Mengetahui adanya kemungkinan Kevin/Marcus tidak akan bersama kembali, membuat para netizen tanah air bersedih dan menumpahkannya melalui media sosial.

Salah satunya tampak dalam sebuah unggahan video di akun tiktok @imvalenn_ . Dalam video berdurasi 10 detik tersebut, pemilik akun mengungkapkan rasa sedihnya melihat Kevin Sanjaya yang dulu berpasangan dengan Marcus Gideon, kini harus berpisah dan berpasangan dengan Rahmat Hidayat.

"Masing-masing dengan jalurnya sendiri. Kevin dengan pasangan barunya. Marcus dengan jalan menuju operasi kakinya. Saya harap kalian menemukan jalan terbaik nanti, berharap untuk kembali lagi kapan-kapan." tulis akun tiktok @imvalenn_.