Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Gagal ke Semifinal Usai Ditumbangkan Wakil Korea Selatan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:27 WIB
Hasil Japan Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Gagal ke Semifinal Usai Ditumbangkan Wakil Korea Selatan
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi gugur di babak perempatfinal Japan Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, tumbang di perempatfinal dari pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, dengan skor 15-21 dan 16-21.

Dengan demikian, duet yang akrab disapa Ana/Tiwi itu pun gagal ke semifinal. Pada babak berikutnya, duet Kim/Kong akan menghadapi salah satu di antara Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) dan Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan).

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Jumat (28/7/2023) pagi WIB, Ana/Tiwi tertinggal 0-4 terlebih dahulu dari lawannya. Setelah itu, mereka sempat berhasil mencuri satu poin, tetapi Kim/Kong menjauh dengan keunggulan 7-1.

Pasangan Korea Selatan bermain dengan cukup nyaman dan selagi Ana/Tiwi kesulitan merengkuh poin. Kim/Kong mencapai interval dengan skor 11-4 dan menjauh menjadi 13-4 setelah rehat.

Ana/Tiwi kesulitan menipiskan jarak dari pasangan nomor tiga dunia tersebut. Mereka terus tertinggal, namun sempat menipiskan ketertinggalan menjadi 13-19.

Hanya membutuhkan dua poin lagi untuk menyelesaikan gim pertama, Kim/Kong tak banyak membuang waktu. Pasangan Korea Selatan itu akhirnya mengakhiri gim pertama dengan skor 21-15.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement