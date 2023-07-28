Hasil Japan Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Gagal ke Semifinal Usai Ditumbangkan Wakil Korea Selatan

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, tumbang di perempatfinal dari pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, dengan skor 15-21 dan 16-21.

Dengan demikian, duet yang akrab disapa Ana/Tiwi itu pun gagal ke semifinal. Pada babak berikutnya, duet Kim/Kong akan menghadapi salah satu di antara Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) dan Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan).

Mentas di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, Jumat (28/7/2023) pagi WIB, Ana/Tiwi tertinggal 0-4 terlebih dahulu dari lawannya. Setelah itu, mereka sempat berhasil mencuri satu poin, tetapi Kim/Kong menjauh dengan keunggulan 7-1.

Pasangan Korea Selatan bermain dengan cukup nyaman dan selagi Ana/Tiwi kesulitan merengkuh poin. Kim/Kong mencapai interval dengan skor 11-4 dan menjauh menjadi 13-4 setelah rehat.

Ana/Tiwi kesulitan menipiskan jarak dari pasangan nomor tiga dunia tersebut. Mereka terus tertinggal, namun sempat menipiskan ketertinggalan menjadi 13-19.

Hanya membutuhkan dua poin lagi untuk menyelesaikan gim pertama, Kim/Kong tak banyak membuang waktu. Pasangan Korea Selatan itu akhirnya mengakhiri gim pertama dengan skor 21-15.