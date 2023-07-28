Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Gregoria Mariska Ngamuk dan Emosi usai Dicurangi Wasit di Japan Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |09:59 WIB
Momen Gregoria Mariska Ngamuk dan Emosi usai Dicurangi Wasit di Japan Open 2023
Gregoria Mariska ngamuk saat dicurangi wasit di Japan Open 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN Gregoria Mariska ngamuk dan emosi usai dicurangi wasit di Japan Open 2023 akan diulas Okezone. Momen ini terjadi saat tunggal putri Indonesia itu melawan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, di babak 16 besar turnamen BWF level Super 750 tersebut.

Duel antara Gregoria Mariska vs Sung Shuo Yun berlangsung di Yoyogi National Gymanasium, Jepang, Kamis 27 Juli 2023. Tampil agresif, Jorji -sapaan akrab Gregoria- berhasil menyingkirkan Sung Shuo Yun dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-10.

Gregoria Mariska

Dalam pertandingan itu, Gregoria Mariska mengaku sempat merasa dicurangi oleh wasit yang memimpin jalannya laga. Hal itu bermula ketika Sung Shuo Yun sering melakukan selebrasi sebelum hakim garis membuat keputusan.

Padahal, tindakan itu dianggap sebagai provokasi yang tidak diperbolehkan dalam sebuah pertandingan bulu tangkis. Namun, wasit terkesan cuek dan tidak menggubris protes dari Gregoria Mariska.

Bahkan, wasit tidak memberikan teguran kepada wakil Taiwan itu. Hal inilah yang membuat Gregoria Mariska terkesan emosi dan tidak menerima atas tindakan sang lawannya itu.

"Tadi saya protes ke wasit karena lawan selalu mengangkat tangan tanda selebrasi ketika bola belum menyentuh karpet, dan hakim garis belum memutuskan," ungkap Gregoria Mariska dalam rilis PBSI, dikutip Jumat (28/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement