Momen Gregoria Mariska Ngamuk dan Emosi usai Dicurangi Wasit di Japan Open 2023

MOMEN Gregoria Mariska ngamuk dan emosi usai dicurangi wasit di Japan Open 2023 akan diulas Okezone. Momen ini terjadi saat tunggal putri Indonesia itu melawan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, di babak 16 besar turnamen BWF level Super 750 tersebut.

Duel antara Gregoria Mariska vs Sung Shuo Yun berlangsung di Yoyogi National Gymanasium, Jepang, Kamis 27 Juli 2023. Tampil agresif, Jorji -sapaan akrab Gregoria- berhasil menyingkirkan Sung Shuo Yun dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-10.

Dalam pertandingan itu, Gregoria Mariska mengaku sempat merasa dicurangi oleh wasit yang memimpin jalannya laga. Hal itu bermula ketika Sung Shuo Yun sering melakukan selebrasi sebelum hakim garis membuat keputusan.

Padahal, tindakan itu dianggap sebagai provokasi yang tidak diperbolehkan dalam sebuah pertandingan bulu tangkis. Namun, wasit terkesan cuek dan tidak menggubris protes dari Gregoria Mariska.

Bahkan, wasit tidak memberikan teguran kepada wakil Taiwan itu. Hal inilah yang membuat Gregoria Mariska terkesan emosi dan tidak menerima atas tindakan sang lawannya itu.

"Tadi saya protes ke wasit karena lawan selalu mengangkat tangan tanda selebrasi ketika bola belum menyentuh karpet, dan hakim garis belum memutuskan," ungkap Gregoria Mariska dalam rilis PBSI, dikutip Jumat (28/7/2023).