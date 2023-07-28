Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Patahkan Rekor Buruk Kontra Weng Hong Yang, Begini Respons Jonatan Christie

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:46 WIB
Patahkan Rekor Buruk Kontra Weng Hong Yang, Begini Respons Jonatan Christie
Jonatan Christie/Foti: PBSI
A
A
A

TUNGGAL putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengalahkan wakil China, Weng Hong Yang, di babak 16 besar Japan Open 2023. Dia pun mengaku senang dapat mematahkan rekor buruknya kala bertemu dengan pemain ranking 27 dunia itu.

Tampil di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Kamis (27/7/2023), Jojo, sapaan Jonatan, langsung menyerang sejak awal pertandingan untuk memimpin dengan skor 4-0, 8-2 dan 11-2 saat interval.

 Jonatan Christie

Namun, perolehan poinnya sempat tertahan di angka 18 hingga Weng Hong Yang bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 14-18. Beruntung, dia bisa menemukan sentuhan terbaiknya lagi dan menang 21-15.

Pada gim kedua, pemain ranking sembilan dunia itu kembali mendominasi dengan unggul 9-3 dan kemudian 16-8. Akan tetapi, lagi-lagi Weng Hong Yang sempat mendekat di angka 12-16. Namun, Jonatan sukses keluar dari tekanan dan kembali meraih kemenangan dengan skor 21-14.

 BACA JUGA:

Hasil positif ini menjadi kali pertama Jonatan meraih kemenangan atas Weng Hong Yang. Sebelumnya, dia selalu kalah dalam dua kesempatan melawan pemain ranking 27 dunia itu, masing-masing di ajang All England 2023 dan Korea Open 2022.

Oleh karena itu, pemain berusia 25 tahun tersebut merasa sangat senang. Terlebih, semua strategi yang direncanakannya berjalan dengan baik.

“Puji Tuhan bisa bermain cukup baik dan senang dengan kemenangan pertama saya melawan Weng Hong Yang setelah dua pertemuan sebelumnya belum berhasil. Tapi lebih dari itu, saya senang karena bisa menerapkan dan mengeluarkan strategi sesuai dengan yang direncanakan,” kata Jonatan dikutip dari rilis PBSI, Kamis (27/7/2023).

“Saya terus mencoba menekan dia, lebih berani melakukan serangan dibandingkan dua pertemuan sebelumnya. Saya tidak membiarkan dia untuk berkembang,” tambahnya.

Halaman:
1 2
