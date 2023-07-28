Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Simak Jadwal World Superbike Acerbis Czech Round 2023, Nonton Live di Vision+

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |12:56 WIB
Simak Jadwal World Superbike Acerbis Czech Round 2023, Nonton Live di Vision+
WSBK akan digelar di Republik Ceko pada akhir pekan ini (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – World Superbike, salah kejuaraan balap motor internasional paling populer, kini akan menyelenggarakan balapan di Republik Ceko setelah sukses dengan balapan di Bologna, Italia, minggu lalu.

Balapan tersebut secara resmi bertajuk WSBK Acerbis Czech Round, dan akan diselenggarakan di Autodrom Most, kota Most, Republik Ceko. Balapan ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2023.

Toprak Razgatlioglu

Untuk menyaksikan WSBK Italia 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 28 Juli 2023

14:45 – 15:15 WorldSSP300 – Latihan Bebas 1

15:30 – 16:15 WorldSBK – Latihan Bebas 1

16:25 – 17:10 WorldSSP – Latihan Bebas 1

19:15 – 19:45 WorldSSP300 – Latihan Bebas 2

20:00 – 20:45 WorldSBK– Latihan Bebas 2

21:00 – 21:45 WorldSSP – Latihan Bebas 2

Sabtu, 30 Juli 2023

14:00 – 14:30 WorldSBK – Latihan Bebas 3

14:45 – 15:05 WorldSSP300 – Superpole

15:25 – 15:45 WorldSSP – Superpole

16:10 – 16:25 WorldSBK – Superpole

17:40 WorldSSP300 – Balapan 1

19:00 WorldSBK – Balapan 1

20:15 WorldSSP – Balapan 1

Minggu, 16 Juli 2023

14:00 – 14:15 WorldSBK – WUP

14:25 – 14:40 WorldSSP – WUP

14:50 – 15:05 WorldSSP300 – WUP

16:00 WorldSBK – Superpole Race

17:30 WorldSSP – Balapan 2

19:00 WorldSBK – Balapan 2

20:15 WorldSSP300 – Balapan 2

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/38/3179020/simak_kisah_pembalap_wsbk_michael_van_der_mark_yang_ternyata_punya_keturunan_indonesia-XLUa_large.jpg
Kisah Pembalap WBSK Michael van der Mark, Ternyata Punya Keturunan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/38/3177597/worldsbk_spanyol_2025-UkBZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WorldSBK Spanyol 2025, Nonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176048/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_estoril_round_di_vision-huyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK 2025 Estoril Round, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/38/3172711/wsbk_aragon_2025-vwnr_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming WSBK Aragon 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/38/3168066/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_wsbk_2025_french_round_di_vision-9yjA_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming WSBK French 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/38/3165492/jonathan_rea-xRMn_large.jpg
Putuskan Pensiun dari WSBK, Jonathan Rea: Ini Bukan Perpisahan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement