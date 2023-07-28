Simak Jadwal World Superbike Acerbis Czech Round 2023, Nonton Live di Vision+

JAKARTA – World Superbike, salah kejuaraan balap motor internasional paling populer, kini akan menyelenggarakan balapan di Republik Ceko setelah sukses dengan balapan di Bologna, Italia, minggu lalu.
Balapan tersebut secara resmi bertajuk WSBK Acerbis Czech Round, dan akan diselenggarakan di Autodrom Most, kota Most, Republik Ceko. Balapan ini akan berlangsung pada 28 hingga 30 Juli 2023.
Untuk menyaksikan WSBK Italia 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 28 Juli 2023
14:45 – 15:15 WorldSSP300 – Latihan Bebas 1
15:30 – 16:15 WorldSBK – Latihan Bebas 1
16:25 – 17:10 WorldSSP – Latihan Bebas 1
19:15 – 19:45 WorldSSP300 – Latihan Bebas 2
20:00 – 20:45 WorldSBK– Latihan Bebas 2
21:00 – 21:45 WorldSSP – Latihan Bebas 2
Sabtu, 30 Juli 2023
14:00 – 14:30 WorldSBK – Latihan Bebas 3
14:45 – 15:05 WorldSSP300 – Superpole
15:25 – 15:45 WorldSSP – Superpole
16:10 – 16:25 WorldSBK – Superpole
17:40 WorldSSP300 – Balapan 1
19:00 WorldSBK – Balapan 1
20:15 WorldSSP – Balapan 1
Minggu, 16 Juli 2023
14:00 – 14:15 WorldSBK – WUP
14:25 – 14:40 WorldSSP – WUP
14:50 – 15:05 WorldSSP300 – WUP
16:00 WorldSBK – Superpole Race
17:30 WorldSSP – Balapan 2
19:00 WorldSBK – Balapan 2
20:15 WorldSSP300 – Balapan 2