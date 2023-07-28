Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Menuju Detik-Detik Penuh Adrenalin: Seri Terakhir Formula E 2023, London e-Prix, Besok, LIVE di iNews

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |17:00 WIB
Menuju Detik-Detik Penuh Adrenalin: Seri Terakhir Formula E 2023, London e-Prix, Besok, LIVE di iNews
Formula E London akan digelar besok (Foto: MNC Media)
A
A
A

MEMASUKI seri terakhir Formula E 2023, keseruan masih terus berlanjut dengan menggelar seri berikutnya yang akan dihelatkan di ibu kota Inggris, besok, Sabtu (29/7) dan Minggu (30/7), Formula E akan digelar di Excel London Circuit.

Dari hasil kejuaraan mobil balap dunia, Formula E sebelumnya yang berlangsung di Rome, Sabtu (15/7), Mitch Evans dari tim Jaguar Racing berhasil menempati urutan pertama dengan mengantongi 29 poin. Di urutan kedua diduduki oleh pembalap asal New Zealand, Nick Cassidy dari tim Virgin Racing dengan 18 poin dan dibuntuti oleh Maximilian Gunther dari tim Maserati Racing dengan mengumpulkan 15 poin.

Formula E

Selanjutnya, pada hari kedua, Minggu (16/7), Jake Dennis dari tim Andretti Autosport mampu menahan tekanan kuat dari Norman Nato dan unggul di urutan pertama dengan 29 poin. Sedangkan, Norman Nato dari tim Nissan e.Dams berada di posisi kedua dengan 18 poin dan Sam Bird dari Jaguar Racing di posisi ketiga dengan 15 poin.

Pada klasemen sementara, dapat dilihat jumlah raihan poin terbanyak diraih oleh Jake Dennis dengan 195 poin. Lalu, diikuti oleh Nick Cassidy di posisi kedua dengan 171 poin dan Mitch Evans yang turun ke peringkat ketiga dengan 151 poin. Lantas seperti apa keseruan yang terjadi dalam kejuaraan mobil balap dunia kali ini? Dan penasaran kejutan-kejutan menarik apa yang akan tersaji dalam kejuaraan Formula E di London nanti?

Saksikan balapan tahunan dari kejuaraan mobil listrik kursi tunggal Gen3, Formula E di London, mulai besok, Sabtu (29 Juli 2023) dan Minggu (30 Juli 2023), Qualifying, pukul 18.30 WIB dan Race, pukul 22.50 WIB, LIVE di iNews. Selain itu dapat disaksikan juga secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

Ayo set ulang frekuensi TV digital/STB anda, tonton iNews di saluran digital terbaik.

(Reinaldy Darius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/37/3154209/formula_e_berlin_e_prix_2025-1WtX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2025 di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149453/edoardo_mortara_kecewa_meski_finis_kedua_di_jakarta_e_prix_2025-1mhN_large.jpeg
Penyebab Edoardo Mortara Kecewa meski Finis Kedua di Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149297/dan_ticktum-sORi_large.jpg
Kisah Haru Dan Ticktum, Tak Bisa Berkata-kata Usai Menangi Formula E Jakarta E-Prix 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149290/niko_mueller-heTd_large.jpg
Finis Ketiga di Race Formule E Jakarta E-Prix 2025, Niko Mueller Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149279/nyck_de_vries-sgn7_large.jpg
Kisah Pembalap Berdarah Indonesia di Formula E Nyck De Vries, Tertarik Ikuti Perkembangan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/37/3149278/dan_ticktum-zKFE_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Dan Ticktum Usai Menang Perdana di Formula E Jakarta 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement