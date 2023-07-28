Menuju Detik-Detik Penuh Adrenalin: Seri Terakhir Formula E 2023, London e-Prix, Besok, LIVE di iNews

MEMASUKI seri terakhir Formula E 2023, keseruan masih terus berlanjut dengan menggelar seri berikutnya yang akan dihelatkan di ibu kota Inggris, besok, Sabtu (29/7) dan Minggu (30/7), Formula E akan digelar di Excel London Circuit.

Dari hasil kejuaraan mobil balap dunia, Formula E sebelumnya yang berlangsung di Rome, Sabtu (15/7), Mitch Evans dari tim Jaguar Racing berhasil menempati urutan pertama dengan mengantongi 29 poin. Di urutan kedua diduduki oleh pembalap asal New Zealand, Nick Cassidy dari tim Virgin Racing dengan 18 poin dan dibuntuti oleh Maximilian Gunther dari tim Maserati Racing dengan mengumpulkan 15 poin.

Selanjutnya, pada hari kedua, Minggu (16/7), Jake Dennis dari tim Andretti Autosport mampu menahan tekanan kuat dari Norman Nato dan unggul di urutan pertama dengan 29 poin. Sedangkan, Norman Nato dari tim Nissan e.Dams berada di posisi kedua dengan 18 poin dan Sam Bird dari Jaguar Racing di posisi ketiga dengan 15 poin.

Pada klasemen sementara, dapat dilihat jumlah raihan poin terbanyak diraih oleh Jake Dennis dengan 195 poin. Lalu, diikuti oleh Nick Cassidy di posisi kedua dengan 171 poin dan Mitch Evans yang turun ke peringkat ketiga dengan 151 poin. Lantas seperti apa keseruan yang terjadi dalam kejuaraan mobil balap dunia kali ini? Dan penasaran kejutan-kejutan menarik apa yang akan tersaji dalam kejuaraan Formula E di London nanti?

Saksikan balapan tahunan dari kejuaraan mobil listrik kursi tunggal Gen3, Formula E di London, mulai besok, Sabtu (29 Juli 2023) dan Minggu (30 Juli 2023), Qualifying, pukul 18.30 WIB dan Race, pukul 22.50 WIB, LIVE di iNews. Selain itu dapat disaksikan juga secara streaming di Vision+ dan RCTI+.

