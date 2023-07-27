Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Pulangkan Tunggal Putri Taiwan, Gregoria Mariska Tunjung Lanjut ke Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:15 WIB
Hasil Japan Open 2023: Pulangkan Tunggal Putri Taiwan, Gregoria Mariska Tunjung Lanjut ke Perempatfinal
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

TOKYO - Gregoria Mariska Tunjung berhasil mendapatkan tiket ke perempatfinal Japan Open 2023. Tiket perempatfinal itu diraih tunggal putri Indonesia tersebut usai menang atas wakil Taiwan, Sung Shuo Yun, di babak 16 besar Japan Open 2023, pada Kamis (27/7/2023).

Gregoria berhasil memulangkan Sung Shuo Yun usai bertarung selama 36 menit. Pebulutangkis berusia 23 tahun itu menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-16 dan 21-10 dan berkat hasil itu, ia pun lolos ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Yoyogi National Gymnasium, Gregoria langsung unggul 6-3 terlebih dahulu dari sang lawan. Setelah itu, dirinya mendapatkan perlawanan sengit dari Sung yang mampu menyamakan kedudukan beberapa kali hingga 7-7 dan 11-11.

Setelah mulai mampu beradaptasi, Gregoria akhirnya secara perlahan berhasil menjauh dari Sung dengan keunggulan 16-12 dan kemudian 19-14. Unggul jauh, atlet yang akrab disapa jorji itu sukses menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Gregoria Mariska Tunjung

Di awal gim kedua, giliran Gregoria yang justru tertinggal 0-4 dan 3-6 terlebih dahulu. Namun, tak berselang lama, dirinya langsung tancap gas dan merebut 13 poin berturut-turut yang membuatnya unggul 16-6.

Keunggulan jauh tersebut mampu dimaksimalkan dengan baik oleh pebulutangkis 23 tahun tersebut dan menjaga skor menjadi 17-7. Ketertinggalan yang sangat jauh itu membuat Sung kesulitan mengimbangi permainan Gregoria.

Halaman:
1 2
