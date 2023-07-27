Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Voli Asian Games 2022: Timmas Voli Putra Indonesia Segrup dengan Jepang hingga Afghanistan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |16:59 WIB
Hasil Drawing Voli Asian Games 2022: Timmas Voli Putra Indonesia Segrup dengan Jepang hingga Afghanistan
Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: ANTARA)
A
A
A

HANGZHOU – Hasil drawing cabang olahraga (cabor) voli Asian Games 2022 telah diketahui pada Kamis (27/7/2023) sore WIB. Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan berada di Grup F bersama Jepang, Filipina, hingga Afghanistan.

Jepang tentunya bakal menjadi lawan terkuat bagi Pasukan Garuda di Grup F. Pasalnya, belum lama ini mereka berhasil tampil mentereng di ajang Liga Bola Voli Bangsa-bangsa atau Volleyball Nations League (VNL) 2023.

Negeri Sakura sukses menyabet peringkat ketiga di VNL 2023. Alhasil, mereka mengukit sejarah sebagai negara Asia pertama yang sukses mencapai semifinal turnamen tersebut dan berhasil membawa pulang medali perunggu.

Tentunya, patut ditunggu apakah Indonesia bisa memberikan perlawanan pada Jepang atau tidak. Yang jelas, apapun hasilnya nanti, laga melawan Yuki Ishikawa dkk bakal menjadi pengalaman berharga bagi Farhan Halim dan kolega.

Timnas Voli Putra Indonesia

Menariknya, Grup F pun menjadi satu-satunya grup yang diisi oleh empat negara. Jadi, perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia tidak akan mudah. Sementara Grup A sampai E, masing-masing hanya mempertemukan tiga negara saja.

Tim Merah-Putih sendiri sudah pernah berjumpa dengan Jepang pada edisi terakhir Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta-Palembang. Kala itu, kedua tim bertemu dalam laga pemeringkatan urutan 5-6. Sayangnya, Indonesia tumbang di tangan Jepang lewat pertarungan sengit selama lima set yang berakhir dengan skor 2-3 (33-35, 25-22, 21-25, 27-25 dan 12-15).

Halaman:
1 2
