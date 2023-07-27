Hasil Japan Open 2023: Viktor Axelsen Terlalu Kuat, Chico Aura Terhenti di 16 Besar

TOKYO - Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo harus mengakui kehebatan wakil Denmark, Viktor Axelsen saat keduanya berjumpa di babak 16 besar Japan Open 2023, pada Kamis (27/7/2023) sore WIB. Berjuang selama 40 menit, Chico akhirnya tumbang dari Axelsen.

Axelsen tampaknya masih tertalu kuat untuk Chico. Tidak heran jika Chico kalah dua gim langsung lewat skor 19-21 dan 10-21.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Yoyogi National Gymnasium, Chico memberikan perlawanan sengit kepada Axelsen pada awal gim pertama. Kedua pebulutangkis itu bergantian meraih poin dan skor terus berimbang hingga 3-3.

Akan tetapi, setelah itu Axelsen menjauhi Chico dengan unggul 7-3. Chico sempat mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan hanya menjadi satu poin hingga skor 6-7.

Akan tetapi, Axelsen lagi-lagi sukses menjauh dengan keunggulan 11-7 pada interval gim pertama. Selepas jeda, Chico sempat mencoba untuk memangkas ketertinggalan hanya menjadi 9-11.

Axelsen tampil dominan pada pertandingan tersebut dan terus unggul hingga skor 16-10 dan 18-13. Chico sempat meraih empat poin berturut-turut pada akhir gim pertama saat tertinggal 15-20 dan mampu membuat skor menjadi 19-20.

Namun, pada akhirnya Axelsen sukses menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 21-19. Chico gagal merebut gim pertama.