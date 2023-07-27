Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Gagal Kalahkan Wakil Thailand, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gugur di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:26 WIB
Hasil Japan Open 2023: Gagal Kalahkan Wakil Thailand, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gugur di 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, gagal mengalahkan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, di babak 16 besar Japan Open 2023, Kamis (27/7/2023) siang WIB. Mereka tumbang setelah berjuang selama 1 jam 15 menit dan memastikan diri gagal ke perempatfinal.

Ya, pertandingan antara Dejan/Gloria vs Dechapol/Sapsiree berlangsung lama karena laga berjalan ketat. Laga pun harus melalui rubber game dan pada akhirnya Dejan/Gloria kalah dengan skor 16-21, 23-21, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Yoyogi National Gymnasium, Dejan/Gloria tertinggal 1-3 terlebih dahulu dari pasangan Thailand. Namun, setelah itu mereka mampu bangkit dan bahkan sempat unggul 4-3 sebelum akhirnya skor imbang 4-4.

Dechapol/Sapsiree kemudian mampu menjauhi pasangan Indonesia dengan keunggulan 8-4. Dejan/Gloria terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin tersebut tetapi harus rela tertinggal 7-11 pada interval gim pertama.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Selepas jeda, pasangan Thailand itu masih mampu menjaga keunggulan hingga 14-11. Dejan/Gloria sempat menempel ketat dengan membuat perbedaan poin tersisa satu saja pada 13-14.

Namun, pada akhirnya Dechapol/Sapsiree menjauh dengan unggul 17-13 dan 19-14. Mereka pun berhasil mencuri gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Kecolongan gim pertama, Dejan/Gloria langsung melesat pada awal gim kedua dengan unggul 4-1 dan 7-3 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu Dechapol/Sapsiree mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Dejan/Gloria kembali menjauhi pasangan Thailand dengan keunggulan 10-7 dan 13-11. Keunggulan tersebut tak berlangsung lama karena setelah itu Dechapol/Sapsiree kembali membalikkan kedudukan menjadi 15-14.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement