Hasil Japan Open 2023: Gagal Kalahkan Wakil Thailand, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Gugur di 16 Besar

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, gagal mengalahkan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, di babak 16 besar Japan Open 2023, Kamis (27/7/2023) siang WIB. Mereka tumbang setelah berjuang selama 1 jam 15 menit dan memastikan diri gagal ke perempatfinal.

Ya, pertandingan antara Dejan/Gloria vs Dechapol/Sapsiree berlangsung lama karena laga berjalan ketat. Laga pun harus melalui rubber game dan pada akhirnya Dejan/Gloria kalah dengan skor 16-21, 23-21, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Yoyogi National Gymnasium, Dejan/Gloria tertinggal 1-3 terlebih dahulu dari pasangan Thailand. Namun, setelah itu mereka mampu bangkit dan bahkan sempat unggul 4-3 sebelum akhirnya skor imbang 4-4.

Dechapol/Sapsiree kemudian mampu menjauhi pasangan Indonesia dengan keunggulan 8-4. Dejan/Gloria terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan poin tersebut tetapi harus rela tertinggal 7-11 pada interval gim pertama.

Selepas jeda, pasangan Thailand itu masih mampu menjaga keunggulan hingga 14-11. Dejan/Gloria sempat menempel ketat dengan membuat perbedaan poin tersisa satu saja pada 13-14.

Namun, pada akhirnya Dechapol/Sapsiree menjauh dengan unggul 17-13 dan 19-14. Mereka pun berhasil mencuri gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Kecolongan gim pertama, Dejan/Gloria langsung melesat pada awal gim kedua dengan unggul 4-1 dan 7-3 terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah itu Dechapol/Sapsiree mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7.

Dejan/Gloria kembali menjauhi pasangan Thailand dengan keunggulan 10-7 dan 13-11. Keunggulan tersebut tak berlangsung lama karena setelah itu Dechapol/Sapsiree kembali membalikkan kedudukan menjadi 15-14.