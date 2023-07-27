Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke Perempatfinal Japan Open 2023 dan Tantang Fajar Alfian/Rian Ardianto, Waktunya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Jadi Juara?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:15 WIB
Lolos ke Perempatfinal Japan Open 2023 dan Tantang Fajar Alfian/Rian Ardianto, Waktunya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Jadi Juara?
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan lawan Fajar Alfian/Rian Ardianto di perempatfinal Japan Open 2023. (Foto: PBSI)
A
A
A

LOLOS ke perempatfinal Japan Open 2023 dan bakal menantang Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, waktunya Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jadi juara? Ya, kedua ganda putra Indonesia itu dipastikan bentrok di babak perempatfinal Japan Open 2023.

Kedua pasangan itu akan saling bertarung di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Jumat 28 Juli 2023. Fajar/Rian pun menjadi pasangan yang pertama lolos usai bermain tanpa keluar keringat kala berhadapan dengan wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen di babak 16 besar.

Fajar/Rian disebut bermain tanpa keluar keringat karena Kim Astrup/Anders Skaarup memutuskan mundur sebelum bertanding. Sementara Ahsan/Hendra lolos ke perempatfinal usai menumbangkan wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dengan skor 12-21, 21-10, dan 21-19.

Berkat hasil itulah Fajar/Rian akhirnya berjumpa The Daddies –julukan Ahsan/Hendra. Lantas apakah dengan menghadapi Fajar/Rian, maka Ahsan/Hendra bisa menang mudah dan berpotensi menjuarai turnamen super 750 tersebut?

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Tentu jawabannya akan diketahui setelah kedua pasangan itu bertarung. Namun, satu hal yang pasti menjuarai Japan Open 2023 tidaklah mudah untuk The Daddies.

Selain karena akan menghadapi peringkat satu dunia, masih banyak pasangan lain yang bisa menganggu kesempatan Ahsan/Hendra juara. Seperti misalkan menang atas Fajar/Rian, Ahsan/Hendra sudah ditunggu antara Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) atau Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan).

Halaman:
1 2
