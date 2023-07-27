Hasil Japan Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Tumbangkan Wakil Taiwan untuk Melenggang ke Perempatfinal

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya, mengalahkan wakil Taiwan, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun, dengan skor 21-18 dan 21-18.

Berkat hasil ini, duet yang disapa Ana/Tiwi tersebut sukses melenggang ke perempatfinal turnamen super 750 itu. Pada babak delapan besar nantinya, mereka akan menghadapi salah satu di antara Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand) dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan).

Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Kamis (27/7/2023) siang WIB, Ana/Tiwi memulai pertandingan dengan unggul 4-1 terlebih dahulu. Lee/Teng sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dan 5-5 setelah itu.

Ana/Tiwi melesat jauh dengan keunggulan 10-5. Keunggulan pasangan Indonesia berlanjut dalam skor 12-6 dan 14-10.

BACA JUGA: Begini Cara Kocak Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan Hadapi Pebulu Tangkis Korea Selatan di Japan Open 2023

Lee/Teng berusaha bangkit dan menempel perolehan poin pasangan Indonesia. Namun, Ana/Tiwi sukses menjaga keunggulannya dan merebut gim pertama dengan skor 21-18.