HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Tumbangkan Wakil Taiwan untuk Melenggang ke Perempatfinal

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |12:14 WIB
Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Tumbangkan Wakil Taiwan untuk Melenggang ke Perempatfinal
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi melenggang ke babak perempatfinal Japan Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya, mengalahkan wakil Taiwan, Lee Chia Hsin/Teng Chun Hsun, dengan skor 21-18 dan 21-18.

Berkat hasil ini, duet yang disapa Ana/Tiwi tersebut sukses melenggang ke perempatfinal turnamen super 750 itu. Pada babak delapan besar nantinya, mereka akan menghadapi salah satu di antara Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard (Thailand) dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan).

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Kamis (27/7/2023) siang WIB, Ana/Tiwi memulai pertandingan dengan unggul 4-1 terlebih dahulu. Lee/Teng sempat menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dan 5-5 setelah itu.

Ana/Tiwi melesat jauh dengan keunggulan 10-5. Keunggulan pasangan Indonesia berlanjut dalam skor 12-6 dan 14-10.

Lee/Teng berusaha bangkit dan menempel perolehan poin pasangan Indonesia. Namun, Ana/Tiwi sukses menjaga keunggulannya dan merebut gim pertama dengan skor 21-18.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
