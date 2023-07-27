Advertisement
NETTING

Begini Cara Kocak Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan Hadapi Pebulu Tangkis Korea Selatan di Japan Open 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |10:36 WIB
Begini Cara Kocak Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan Hadapi Pebulu Tangkis Korea Selatan di Japan Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mengalahkan Kim Gi Jung/Kim Sa Rang layaknya latihan (Foto: PBSI)
BEGINI cara kocak Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan hadapi pebulu tangkis Korea Selatan di Japan Open 2023. Dalam laga babak 32 besar kontra Kim Gi Jung/Kim Sa Rang, Ahsan/Hendra bermain dengan akrab layaknya latihan.

The Daddies – julukan Ahsan/Hendra – menang dalam dua gim langsung dalam pertandingan yang dimainkan Selasa (25/7/2023) lalu. Mereka bertarung sengit dalam dua set dengan skor 22-20 dan 21-15.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Kim Gi Jung/Kim Sa Rang merupakan rival lama Ahsan/Hendra. Bahkan, duo Kim tersebut sempat berada di ranking dua dunia nomor ganda putra. Alhasil, dalam permainan di babak 32 besar Japan Open 2023 bak sebuah reuni bagi dua pasangan lawas tersebut.

Ahsan/Hendra yang sudah paham betul permainan Kim/Kim tersebut mendominasi sejak awal yang terlihat pada keunggulan 7-5. Namun, duo Kim tersebut sukses membalikkan kedudukan menjadi 11-9 pada saat interval.

Drama sengit terjadi hingga akhir set pertama. Ahsan/Hendra yang unggul 19-18, dibalap menjadi 19-20 oleh Kim/Kim. Beruntung, The Daddies mampu memaksa deuce sebelum akhirnya menang 22-20.

Halaman:
1 2
