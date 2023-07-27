Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pertandingan Bulu Tangkis Tercepat dan Terlama Versi Guiness World Records, Ada dari Indonesia?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:43 WIB
Pertandingan Bulu Tangkis Tercepat dan Terlama Versi Guiness World Records, Ada dari Indonesia?
Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Nitya Krishinda pernah bertarung hampir 3 jam namun tak tercatat di Guiness (Foto: PBSI)
A
A
A

PERTANDINGAN bulu tangkis tercepat dan terlama versi Guiness World Records akan dibahas di sini. Berdasarkan catatan Guiness World Records, belum ada pertandingan yang melibatkan Indonesia dalam rekor-rekor tersebut.

Pertandingan bulu tangkis sejatinya digelar di antara 45 hingga 50 menit untuk setiap pertandingannya. Itu bisa menjadi lebih cepat atau lebih lama tergantung dari bagaimana jalannya pertandingan.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Indonesia, sebagai salah satu negara terbaik di kancah bulu tangkis, nyatanya belum tercatat dalam pertandingan terlama atau tercepat di olahraga ini. Setidaknya, itulah yang tercatat di Guiness World Records.

Menurut catataan Guiness, pertandingan tercepat di kancah bulu tangkis adalah pertandingan antara Ra Kyung-min asal Korea Selatan kontra Julia Mann asal Inggris. Keduanya bertemu dalam pertandingan Piala Uber 1996 yang dilaksanakan di Hong Kong.

Dalam pertandingan tersebut, Ra Kyung-min sukses mengalahkan Julia Mann dalam dua set langsung dengan skor 11-2 dan 11-1. Pertandingan itu tuntas hanya dalam enam menit saja.

Ada duel-duel yang berlangsung lebih cepat dari itu. Seperti halnya ketika Fajar Alfian/Rian Ardianto menghadapi Ko Sung Hun/Shin Baek Chol yang hanya berlangsung dua menit di babak 32 besar Korea Open 2023. Namun, itu karena pasangan Korea Selatan retired, jadi tak terhitung sebagai pertandingan yang selesai.

Halaman:
1 2
