Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Augusto Fernandez Ungkap Jasa Dani Pedrosa kepadanya di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:55 WIB
Augusto Fernandez Ungkap Jasa Dani Pedrosa kepadanya di MotoGP
Augusto Fernandez dapat bantuan dari Dani Pedrosa (Foto: Twitter/Tech3Racing)
A
A
A

AUGUSTO Fernandez ungkap jasa Dani Pedrosa kepadanya di MotoGP. Pembalap GASGAS Tech3, Augusto Fernandez, mengaku mendapat bantuan dari legenda MotoGP, Dani Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM.

Fernandez menjadi satu-satunya pembalap rookie di MotoGP 2023. Dia melalui musim debut yang cukup baik dengan sudah mengumpulkan 42 poin di paruh pertama musim dan duduk di urutan ke-14 klasemen saat ini.

Augusto Fernandez

Dengan catatan ini, sang juara Moto2 2022 menjadi pembalap rookie kedua dalam sejarah MotoGP setelah Franco Morbidelli, yang mampu mencatatkan poin dari delapan seri pertamanya. Catatan terbaik Fernandez adalah ketika finis keempat di seri Prancis.

Sang pembalap berusia 25 tahun mengaku mendapatkan bantuan besar dari pembalap penguji, Dani Pedrosa, untuk beradaptasi dengan motor RC16-nya. Menurutnya, data yang dikumpulkan oleh mantan bintang Repsol Honda itu lebih mudah dimengerti daripada rider lainnya.

“Sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani di trek," kata Fernandez dilansir dari Speedweek, Kamis (27/7/2023).

"Gaya mengemudinya sangat mulus dan data telemetri menunjukkan betapa cepatnya dia. Seperti yang kita lihat di Jerez, dia sangat cepat - secepat pembalap pabrikan atau bahkan lebih cepat, tapi dengan cara yang lebih mudah dipahami,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement