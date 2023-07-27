Augusto Fernandez Ungkap Jasa Dani Pedrosa kepadanya di MotoGP

AUGUSTO Fernandez ungkap jasa Dani Pedrosa kepadanya di MotoGP. Pembalap GASGAS Tech3, Augusto Fernandez, mengaku mendapat bantuan dari legenda MotoGP, Dani Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM.

Fernandez menjadi satu-satunya pembalap rookie di MotoGP 2023. Dia melalui musim debut yang cukup baik dengan sudah mengumpulkan 42 poin di paruh pertama musim dan duduk di urutan ke-14 klasemen saat ini.

Dengan catatan ini, sang juara Moto2 2022 menjadi pembalap rookie kedua dalam sejarah MotoGP setelah Franco Morbidelli, yang mampu mencatatkan poin dari delapan seri pertamanya. Catatan terbaik Fernandez adalah ketika finis keempat di seri Prancis.

Sang pembalap berusia 25 tahun mengaku mendapatkan bantuan besar dari pembalap penguji, Dani Pedrosa, untuk beradaptasi dengan motor RC16-nya. Menurutnya, data yang dikumpulkan oleh mantan bintang Repsol Honda itu lebih mudah dimengerti daripada rider lainnya.

“Sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani di trek," kata Fernandez dilansir dari Speedweek, Kamis (27/7/2023).

"Gaya mengemudinya sangat mulus dan data telemetri menunjukkan betapa cepatnya dia. Seperti yang kita lihat di Jerez, dia sangat cepat - secepat pembalap pabrikan atau bahkan lebih cepat, tapi dengan cara yang lebih mudah dipahami,” tambahnya.