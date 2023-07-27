Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Aston Martin Melempem di F1 GP Hungaria 2023, Fernando Alonso Bingung Sendiri

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:52 WIB
Aston Martin Melempem di F1 GP Hungaria 2023, Fernando Alonso Bingung Sendiri
Fernando Alonso heran Aston Martin melempem di Hungaria (Foto: REUTERS)
A
A
A

ASTON Martin melempem di F1 GP Hungaria 2023, Fernando Alonso bingung sendiri. Dua pembalap Aston Martin sama-sama meraih hasil yang tidak memuaskan di Sirkuit Hungaroring, Budapest, pada Minggu (23/7/2023) malam WIB.

Alonso hanya mampu finis kesembilan dalam balapan seri ke-11 di musim ini tersebut. Sedangkan rekan setimnya, Lance Stroll, berada tepat di belakangnya, yaitu finis ke-10.

Fernando Alonso

Padahal, Alonso sebelumnya percaya diri untuk bisa menaklukkan Hungaroring, seperti halnya di Monako dan Singapura. Namun, entah mengapa prediksinya kali ini gagal.

"Entah bagaimanapun kita bekerja secara profesional, masih menjadi misteri mengapa ada beberapa lintasan yang bisa memberikan tiap pembalap hasil baik dan juga sebaliknya," tutur Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (24/7/2023).

"Di Kanada, pembalap Haas, Hulkenberg mampu berada di barisan terdepan, di SSilverstone, Williams mengagetkan semuanya, di sini, tiba-tiba ada Alfa Romeo yang memulai balapan dari posisi kelima. Semuanya sulit dicerna," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement