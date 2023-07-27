Aston Martin Melempem di F1 GP Hungaria 2023, Fernando Alonso Bingung Sendiri

ASTON Martin melempem di F1 GP Hungaria 2023, Fernando Alonso bingung sendiri. Dua pembalap Aston Martin sama-sama meraih hasil yang tidak memuaskan di Sirkuit Hungaroring, Budapest, pada Minggu (23/7/2023) malam WIB.

Alonso hanya mampu finis kesembilan dalam balapan seri ke-11 di musim ini tersebut. Sedangkan rekan setimnya, Lance Stroll, berada tepat di belakangnya, yaitu finis ke-10.

Padahal, Alonso sebelumnya percaya diri untuk bisa menaklukkan Hungaroring, seperti halnya di Monako dan Singapura. Namun, entah mengapa prediksinya kali ini gagal.

"Entah bagaimanapun kita bekerja secara profesional, masih menjadi misteri mengapa ada beberapa lintasan yang bisa memberikan tiap pembalap hasil baik dan juga sebaliknya," tutur Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (24/7/2023).

"Di Kanada, pembalap Haas, Hulkenberg mampu berada di barisan terdepan, di SSilverstone, Williams mengagetkan semuanya, di sini, tiba-tiba ada Alfa Romeo yang memulai balapan dari posisi kelima. Semuanya sulit dicerna," lanjutnya.