HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta: Dramatis, Derin Asaku Sitorus Rebut Juara!

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |22:10 WIB
Hasil Final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta: Dramatis, Derin Asaku Sitorus Rebut Juara!
Derin Asaku Sitorus juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL final POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta akan diulas Okezone. Derin Asaku Sitorus pun sukses merebut gelar juara.

Kepastian itu didapat usai atlet muda asal Jakarta Utara, Derin Asaku Sitorus, mengalahkan Teddy Indra Pranata yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di babak final. Berlaga di Bliss Pool and Lounge, Sleman pada Rabu (26/07/2023), Derin yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu menang dengan skor tipis 6-5.

Derin Asaku Sitorus

Dengan begitu, Derin berhak membawa pulang piala juara POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta. Dia juga meraih uang penghargaan senilai Rp10 juta.

Jalannya Pertandingan

Di awal permainan, Derin sempat tertinggal 3 poin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan Derin berhasil dimanfaatkan Teddy untuk menyelesaikan break pertama hingga ketiga.

Poin pertama baru bisa didapat Derin pada break keempat. Derin berhasil memperkecil ketinggalan sehingga skor berubah menjadi 3-1.

Di break kelima, Derin sukses menyapu bersih bola. Dia pun mengubah skor menjadi 3-2. Seperti menemukan momentum, Derin secara mengejutkan membuat skor menjadi imbang 3-3.

Bahkan, Derin berbalik memimpin setelah berhasil menang empat kali berturut-turut. Skor berubah menjadi 4-3.

Persaingan pun semakin sengit, di break kedelapan, Teddy berhasil menyamakan skor menjadi 4-4. Kini, Teddy kembali memimpin satu poin setelah sukses menyelesaikan game kedelapan. Skor berubah menjadi 5-4.

