Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Japan Open 2023 Hari Kedua: 5 Wakil Tembus 16 Besar, Anthony Ginting Kandas!

HASIL lengkap wakil Indonesia di Japan Open 2023 hari kedua akan diulas dalam artikel ini. Sebanyak lima wakil Tanah Air pun sukses melesat ke babak 16 besar, salah satunya ada Jonatan Christie.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, Japan Open 2023, terus berlanjut ke hari ini. Ada 9 wakil Indonesia yang berlaga hari ini di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023).

Hasilnya, ada lima wakil yang berhasil melesat ke babak 16 besar Japan Open 2023. Sementara empat wakil lainnya harus angkat koper dini.

Salah satu wakil Indonesia yang berhasil melanjutkan perjalanannya hari ini adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Dia sukses tampil apik kala melawan wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong

Meski dihadapkan duel sengit, Fajar/Rian bisa meraih kemenangan. Duel yang berlangsung rubber game itu pun diselesaikan dengan skor 20-22, 21-17, dan 21-10.

Di sektor ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana juga sukses melesat ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat usai mereka menyingkirkan wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, dengan skor 21-11, 15-21, dan 22-20.

Sayangnya, jejak manis Fajar/Rian dan Bagas/Fikri gagal diikuti dua ganda putra lain Indonesia yang berlaga hari ini. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan juga Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan harus terhenti usai disikat wakil unggulan.

Leo/Daniel kalah dari pasangan India yang baru saja juara Korea Open 2023, yakni Satwiksairaj Rankireddy/Chirang Shetty, dengan skor 16-21, 21-11, dan 13-21. Lalu, Pramudya/Yeremia dilibas Liang Wei Kang/Wang Chang (China) dengan skor 21-16, 7-21, dan 16-21.

Beralih ke sektor tunggal putra, Jonatan Christie berhasil menang telak atas wakil Malaysia, yakni Cheam June Wei. Dia mengalahkan Cheam dengan skor Afrika, yakni 21-7 dan 21-9.

Sayangnya, wakil lain Indonesia di sektor tunggal putra, yakni Anthony Sinisuka Ginting, tumbang di tangan wakil tuan rumah, yakni Kanta Tsuneyama. Tunggal putra nomor 2 dunia itu kalah dengan skor 13-21 dan 8-21.

Kemudian, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga harus tersingkir. Mereka kalah dari ganda campuran andalan Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung, dengan skor 14-21 dan 13-21.