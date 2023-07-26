Kisah Anak Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Fernaldi Gideon

KISAH Marcus Fernaldi Gideon, anak legenda bulu tangkis Indonesia yang teruskan jejak sang ayah akan diulas pada artikel ini. Pencinta bulu tangkis Tanah Air tentu mengenal sosok Marcus Fernaldi Gideon.

Pebulu tangkis ganda putra yang akrab disapa Sinyo itu berhasil mencapai kejayaan luar biasa bersama partner bermainnya, Kevin Sanjaya. Namun ternyata, sebelum mencapai keberhasilan di dunia bulu tangkis, Marcus Gideon harus melewati perjalanan karier yang cukup berliku-liku.

Marcus Fernaldi Gideon memang berasal dari keluarga penggiat olahraga bulu tangkis. Darah bulu tangkis paling kuat datang dari sang ayah, yakni Kurniahu Gideon, yang merupakan pemain di era 1970-an.Kurniahu Gideon

Sebagai mantan atlet bulu tangkis, ayah Marcus senantiasa mendidiknya hingga menjadi seorang atlet bertalenta. Bahkan, Marcus langsung diajak untuk bergabung ke klub muda yang didirikan oleh ayahnya.

Dilatih secara khusus oleh sang ayah, Marcus mendapat tekanan yang berat. Dirinya dituntut untuk selalu menang di setiap pertandingan. Jika kalah, Marcus akan dimarahi dan dibandingkan dengan atlet lain, entah itu di tempat latihan maupun juga di rumah.

Seiring berjalannya waktu, Marcus semakin terpacu untuk menjadi seorang atlet besar. Hal itu lantas membuatnya meniti karier baru dengan bergabung bersama klub PB Tangkas.

Di klub ini, Marcus berhasil menang di ajang Victoria International Challenge, Australia, pada 2009. Setahun berselang, dirinya kemudian berhasil dipanggil ke Pelatnas Cipayung.

Meski begitu, masa awal Marcus di Pelatnas tidak berjalan mulus. Bersama Agripina Prima Rahmanto, Marcus tercatat hanya mampu menjuarai Singapore International Challenge. Hingga pada akhirnya, Marcus memilih meninggalkan pelatnas pada 2013.