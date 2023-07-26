Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Genggam Tiket 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:59 WIB
Hasil Japan Open 2023: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Genggam Tiket 16 Besar
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses menggenggam tiket ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat usai Dejan/Gloria mengalahkan wakil tuan rumah, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya. Bermain di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) malam WIB, Dejan/Gloria menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-17.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria membuka laga dengan baik. Mereka unggul terlebih dahulu dengan skor 4-1. Laju positif itu terus lanjutkan hingga mereka memperbesar jarak menjadi 7-4.

Sayangnya, setelah itu, keunggulan Dejan/Gloria berhasil dikejar oleh pasangan tuan rumah. Kyohei/Naru menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dan bahkan berbalik unggul menjadi 8-7.

Duel sengit tersaji setelah itu. Kejar-kejaran angka terjadi. Setelah bergantian mencuri poin, Dejan/Gloria harus rela tertinggal dari lawannya yang mampu melesat hingga skor 9-12 dan 11-14.

Tak ingin menyerah begitu saja, pasangan Indonesia itu kemudian bangkit. Mereka akhirnya sukses menyamakan skor menjadi 14-14.

Kyohei/Naru mampu kembali meninggalkan pasangan Indonesia dengan keunggulan 17-14. Akan tetapi, lagi-lagi Dejan/Gloria sukses menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Kehilangan satu poin setelah itu, Dejan/Gloria langsung mencuri empat poin berturut-turut yang dan mengakhiri gim pertama dengan kemenangan. Ganda campuran ranking 17 dunia itu menang dengan skor 21-18.

Kecolongan gim pertama, pasangan tuan rumah langsung tancap gas pada awal gim kedua. Kyohei/Naru unggul 4-0 terlebih dahulu.

Dejan/Gloria berhasil menempel ketat. Tetapi, Kyohei/Naru kembali menjauh dengan keunggulan 6-3. Momentum sedang berada di tangan pasangan Jepang pada momen tersebut dan membuat mereka mampu unggul 9-5.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement