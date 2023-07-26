Hasil Japan Open 2023: Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Genggam Tiket 16 Besar

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses menggenggam tiket ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat usai Dejan/Gloria mengalahkan wakil tuan rumah, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya. Bermain di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) malam WIB, Dejan/Gloria menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Gloria membuka laga dengan baik. Mereka unggul terlebih dahulu dengan skor 4-1. Laju positif itu terus lanjutkan hingga mereka memperbesar jarak menjadi 7-4.

Sayangnya, setelah itu, keunggulan Dejan/Gloria berhasil dikejar oleh pasangan tuan rumah. Kyohei/Naru menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dan bahkan berbalik unggul menjadi 8-7.

Duel sengit tersaji setelah itu. Kejar-kejaran angka terjadi. Setelah bergantian mencuri poin, Dejan/Gloria harus rela tertinggal dari lawannya yang mampu melesat hingga skor 9-12 dan 11-14.

Tak ingin menyerah begitu saja, pasangan Indonesia itu kemudian bangkit. Mereka akhirnya sukses menyamakan skor menjadi 14-14.

Kyohei/Naru mampu kembali meninggalkan pasangan Indonesia dengan keunggulan 17-14. Akan tetapi, lagi-lagi Dejan/Gloria sukses menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Kehilangan satu poin setelah itu, Dejan/Gloria langsung mencuri empat poin berturut-turut yang dan mengakhiri gim pertama dengan kemenangan. Ganda campuran ranking 17 dunia itu menang dengan skor 21-18.

Kecolongan gim pertama, pasangan tuan rumah langsung tancap gas pada awal gim kedua. Kyohei/Naru unggul 4-0 terlebih dahulu.

Dejan/Gloria berhasil menempel ketat. Tetapi, Kyohei/Naru kembali menjauh dengan keunggulan 6-3. Momentum sedang berada di tangan pasangan Jepang pada momen tersebut dan membuat mereka mampu unggul 9-5.