Kisah Perjuangan Berat Pebulu Tangkis Lee Chong Wei Berjuang Lawan Kanker Ganas Sebelum Putuskan Gantung Raket

KISAH perjuangan berat pebulu tangkis Lee Chong Wei berjuang lawan kanker ganas sebelum putuskan gantung raket menarik untuk dikulik. Lee Chong Wei merupakan pemain bulu tangkis tunggal putra kelahiran Bagan Serai, Perak, Malaysia pada 21 Oktober 1982.

Ia telah jatuh cinta pada olahraga ini sejak anak-anak. Selama berkarier di cabang olahraga bulu tangkis, Lee Chong Wei telah menorehkan banyak prestasi. Ia bahkan diberi gelar ‘Datuk’ karena dianggap sebagai pahlawan Nasional Malaysia. Namun, karier Chong Wei kini harus terhenti karena penyakit kanker yang ia derita.

Begini kisah perjuangan berat pebulu tangkis Lee Chong Wei berjuang lawan kanker ganas sebelum akhirnya putuskan gantung raket.

Setelah 19 tahun berkarier di dunia bulu tangkis, pada 13 Juni 2019 lalu Lee Chong Wei memutuskan untuk penisun karena alasan kesehatan. Ia diketahui menderita kanker hidung atau nasal cancer stadium awal sejak Juli 2018.

Awalnya Chong Wei hanya merasa tidak enak badan. Lalu ia putuskan untuk melakukan pemeriksaan medis. Setelah itu, diagnosis dari dokter pun mengejutkannya. Chong Wei dan sang istri pun merasa sangat terpukul dengan kenyataan yang mereka hadapi.

Dalam pertanyaan resmi dari Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, Lee Chong Wei sempat menjalani perawatan di Taiwan. Kabarnya, negara tersebut dipilih agar berita tentang Lee Chong Wei tidak menyebar begitu cepat.