Hasil Japan Open 2023: Disikat Jagoan Korea, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Harus Angkat Koper Dini

TOKYO – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, harus angkat koper dini dari ajang Japan Open 2023. Masalahnya, mereka tumbang 2 gim langsung dari pasangan andalan Korea Selatan, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.

Laga itu digelar di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) siang WIB. Rinov/Pitha tak berdaya melawan wakil Korea Selatan itu sehingga kalah dengan skor 14-21 dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha kecolongan tiga angka langsung di awal laga. Meski begitu, mereka mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 setelah itu.

Sayangnya, Rinov/Pitha gagal membalikkan keadaan. Seo/Chae langsung melesat meninggalkan pasangan Indonesia dengan skor 7-3.

Rinov/Pitha terlihat kesulitan merebut poin dari pasangan Korea Selatan. Alhasil, mereka tertinggal jauh dengan skor 7-15. Sempat menempel dengan skor 11-16, rinov Pitha akhirnya kalah dengan skor 14-21.

Di gim kedua, Rinov/Pitha kembali memulai laga dengan kurang baik. Mereka tertinggal 0-3 terlebih dahulu. Tetapi setelah itu, mereka bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3 dan bahkan sempat unggul 5-4.