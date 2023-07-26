Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Kerja Keras Singkirkan Pasangan Malaysia di 32 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:15 WIB
Hasil Japan Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Kerja Keras Singkirkan Pasangan Malaysia di 32 Besar
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, harus bekerja keras untuk mengalahkan pasangan Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, di babak 32 besar Japan Open 2023. Mereka harus bertarung 3 gim dengan skor akhir 21-11, 15-21, dan 22-20.

Duel itu digelar di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) siang WIB. Bagas/Fikri harus bertarung 52 menit untuk bisa menyegel tiket ke babak 16 besar Japan Open 2023.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Jalannya Pertandingan

Bagas/Fikri memulai laga dengan kurang baik. Mereka sudah harus tertinggal 0-2 terlebih dahulu. Tetapi, Bagas/Fikri segera memberi perlawanan berarti. Mereka berhasil memangkas jarak hingga imbang 5-5.

Setelah itu, Bagas/Fikri bahkan berbalik unggul. Mereka meninggalkan Man/Kai hingga unggul 8-5. Keunggulan itu terus dipertahankan hingga menyentuh interval dengan skor 11-6.

Selepas jeda, Bagas/Fikri terus menjauh dengan keunggulan 13-7 dan 16-9. Unggul jauh, mereka menang dengan skor 21-11 di gim pertama.

Di gim kedua, Bagas/Fikri lagi-lagi tertinggal lebih dahulu dengan skor 0-2. Berhasil memangkas jarak menjadi 5-6, mereka kembali tertinggal hingga skor 5-11 pada interval gim kedua.

Halaman:
1 2
