Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Permalukan Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Maju ke 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:33 WIB
Hasil Japan Open 2023: Permalukan Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Maju ke 16 Besar
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, pun berhasil mendulang hasil manis karena mampu melesat ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat Febriana/Amalia usai mempermalukan wakil tuan rumah, Mei Sudo/Nao Yamakita. Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) pagi WIB, Febriana/Amalia menang dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-13.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia sejatinya memulai laga dengan kurang baik. Mereka kecolongan poin pertama dan tertinggal 0-1 terlebih dahulu.

Namun, Febriana/Amalia langsung segera bangkit. Mereka berbalik unggul menjadi 4-1. Pasangan ranking 17 dunia itu pun terus melanjutkan laju positifnya hingga memimpin di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai interval, Febriana/Amalia makin tak terbendung. Mereka meninggalkan jauh Mei/Nao dengan skor 18-5. Jarak poin yang terlampau jauh membuat pasangan tuan rumah kesulitan untuk mengejar dan akhirnya Ana/Tiwi -sebutan akrab Febriana/Amalia- mencuri gim pertama dengan skor 21-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement