Hasil Japan Open 2023: Permalukan Wakil Tuan Rumah, Febriana Dwipuji/Amalia Pratiwi Maju ke 16 Besar

HASIL Japan Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, pun berhasil mendulang hasil manis karena mampu melesat ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat Febriana/Amalia usai mempermalukan wakil tuan rumah, Mei Sudo/Nao Yamakita. Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) pagi WIB, Febriana/Amalia menang dua gim langsung dengan skor 21-7 dan 21-13.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia sejatinya memulai laga dengan kurang baik. Mereka kecolongan poin pertama dan tertinggal 0-1 terlebih dahulu.

Namun, Febriana/Amalia langsung segera bangkit. Mereka berbalik unggul menjadi 4-1. Pasangan ranking 17 dunia itu pun terus melanjutkan laju positifnya hingga memimpin di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai interval, Febriana/Amalia makin tak terbendung. Mereka meninggalkan jauh Mei/Nao dengan skor 18-5. Jarak poin yang terlampau jauh membuat pasangan tuan rumah kesulitan untuk mengejar dan akhirnya Ana/Tiwi -sebutan akrab Febriana/Amalia- mencuri gim pertama dengan skor 21-7.