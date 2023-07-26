Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Chou Tien Chen Ngambek dan Hampir Adu Jotos dengan Anders Antonsen di Korea Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |13:58 WIB
Momen Chou Tien Chen Ngambek dan Hampir Adu Jotos dengan Anders Antonsen di Korea Open 2023
Chou Tien Chen hampir adu jotos dengan Anders Antonsen/Foto: BWF
A
A
A

MOMEN Chou Tien Chen ngambek dan hampir adu jotos dengan Anders Antonsen di Korea Open 2023 akan diulas Okezone. Hal itu terjadi saat Chou Tien Chen bersua Anders Antonsen di babak kedua alias 16 besar Korea Open 2023 yang berlangsung pada Kamis (20/7/23) lalu.

Pada laga tersebut, Anders Antonsen pada akhirnya sukses mengalahkan Chou Tien Chen selaku unggulan kedua di Korea Open 2023. Tunggal putra Denmark itu menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-19 atas wakil Taiwan itu.

Anders Antonsen

Menariknya, pertandingan sengit kedua pebulu tangkis itu diwarnai momen saat Chou Tien Chen ngambek dan hampir adu jotos dengan Anders Antonsen. Awalnya, Antonsen merasa kesal lantaran dirinya dianggap belum siap menerima servis dari lawannya asal Taiwan tersebut.

Rasa kekesalan Anders Antonsen itu meluap tepatnya pada gim kedua saat kedudukan imbang 19-19. Anders Antonsen dianggap belum siap menerima servis oleh wasit, sehingga dirinya pun melayangkan protes.

 BACA JUGA:

Di sisi lain, Chou Tien Chen justru diduga sengaja melakukan servis delay yang membuat Antonsen kesal. Akibatnya, Antonsen nampak menunjukkan gestur hendak servis sambil melakukan protes kepada umpire dan Chou Tien Chen.

Halaman:
1 2
