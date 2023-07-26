Hasil Japan Open 2023: Anthony Ginting Gugur di 32 Besar Usai Kalah dari Kanta Tsuneyama

TOKYO – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, harus pulang lebih cepat dari ajang Japan Open 2023. Pasalnya ia kalah dari wakil tuan rumah, Kanta Tsuneyama di babak 32 besar yang berlangsung pada Rabu (26/7/2023) pagi WIB.

Ginting terlihat tak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya kala melawan Tsuneyama. Alhasil, usai berjuang selama 44 menit, Ginting tumbang dengan skor 13-21 dan 18-21.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Yoyogi National Stadium, Tokyo, Jepang, Ginting memulai pertandingan dengan buruk. Dia banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 0-5.

Pemain ranking dua dunia itu juga kesulitan untuk meladeni serangan-serangan yang dilancarkan oleh Tsuneyama. Alhasil, dia terus ketinggalan di angka 5-8 dan kemudian 6-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Ginting tak kunjung menemukan permainan terbaiknya. Tsuneyama pun terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-8.

Pelan tapi pasti, sang wakil Merah-Putih bisa memangkas ketertinggalannya menjadi 13-16. Namun, lagi-lagi dia banyak membuat error di poin-poin kritis sehingga takluk dengan skor 13-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ginting mampu bermain lebih baik. Walau sempat tertinggal 2-4, dia bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4 dan kemudian 6-6.