HOME SPORTS NETTING

Penyebab Susy Susanty Pernah Sengaja Kalah di French Open 1988

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |12:00 WIB
Penyebab Susy Susanty Pernah Sengaja Kalah di French Open 1988
Susy Susanti/Foto: Reuters
PENYEBAB Susy Susanty pernah sengaja kalah di French open 1988 akan diulas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, legenda bulu tangkis tunggal putri Indonesia itu sempat terlibat dalam pertandingan kejuaraan Eropa yakni French Open 1988 yang digelar di Toulouse, Prancis.

Saat itu, Susy Susanti berhasil mengalahkan para pemain senior hingga masuk ke babak 8 besar French Open 1988. Sedangkan rekan atlet bulu tangkis Indonesia lainnya yang tersingkir lebih awal berencana untuk pergi ke Lourdes, sebuah tempat keagamaan umat katolik.

 susy susanti

“Saya bisa menembus ke delapan besar, tapi teman-teman yang lain di delapan besar udah kalah. Jadi waktu itu semua sudah kalah, dan mereka sudah berencana akan ke Lourdes,” ungkap Susy Susanti, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (26/7/2023).

Saat mengetahui temannya yang akan pergi ke Lourdes, Susy Susanti sebenarnya sudah memimpin 8-3 di set kedua dalam pertandingan tersebut. Dia hanya membutuhkan tiga poin untuk memenangkan pertandingan itu karena pada set pertama juga sudah menang.

 BACA JUGA:

Namun, para rekan atlet lainnya berteriak dari tribun dan mengatakan akan meninggalkan Susy Susanti ke Lourdes jika dia berhasil masuk ke semifinal. Mendengar pernyataan itu, atlet asal Tasikmalaya itu pun dilema antara ikut rekannya berziarah atau masuk ke semifinal.

“Set pertama saya menang, set kedua saya sebenarnya leading udah 8-3. Dari tribun itu mereka pada teriak ‘Susi besok kita mau ke Lourdes, kamu kalo menang, kamu ditinggalin sendiri, nggak ikut’ saya lihat ke atas, akhirnya saya pecah. Aduh antara ingin ke Lourdes atau ingin masuk ya ke semifinal," kata Susy Susanti.

Namun secara tak disangka, Susy Susanty memilih sengaja kalah di French open 1988 itu. Hal itu setelah dirinya mempertimbangkan segala hal dan akhirnya memutuskan untuk ikut berziarah bersama rekan-rekannya ke Lourdes.

Telusuri berita Sport lainnya
