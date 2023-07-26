Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Japan Open 2023: Dihadang Ganda Putra China, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Terhenti di 32 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:32 WIB
Hasil Japan Open 2023: Dihadang Ganda Putra China, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Terhenti di 32 Besar
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO - Pasangan ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, kalah dari wakil China, Liang Weikeng/Wang Chang di babak 32 besar Japan Open 2023, pada Rabu (26/7/2023) pagi WIB. Pramudya/Yeremia pun sudah berjuang hingga rubber game.

Akan tetapi, pada akhirnya Pramudya/Yeremia kalah usai ditaklukkan unggulan kedua tersebut dengan skor 21-16, 7-21, dan 16-21. Dengan hasil itu, maka Pramudya/Yeremia gagal melaju ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Yoyogi National Gymnasium, Rabu (26/7/2023) pagi WIB, Pramudya/Yeremia memulai laga dengan unggul 3-0 terlebih dahulu. Namun, setelah itu justru mereka tertinggal dengan skor 3-5.

Laga sempat berlangsung sengit setelah itu dengan kedua pasangan yang bergantian merebut poin hingga skor terus sama pada 6-6, 7-7, dan 8-8. Pramudya/Yeremia kemudian melesat dan meraih empat poin berturut-turut hingga unggul 12-8.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Mendapatkan perlawanan ketat dari Liang/Wang, Pramudya/Yeremia mampu terus mempertahankan keunggulan hingga 15-12. Pasangan China itu terus mencoba menekan Pramudya/Yeremia dan menempel perolehan poinnya hingga hanya berbeda satu pada 16-15.

Tak ingin kecolongan, Pramudya/Yeremia langsung melesat meninggalkan Liang/Wang hingga 18-15. Mereka pun akhirnya sukses mengakhiri gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Pada awal set kedua, giliran pasangan China yang unggul terlebih dahulu dengan srko 4-1 dan kemudian 6-2. Pramudya/Yeremia sempat mencuri satu poin, tetapi kemudian Liang/Wang menjauh hingga 10-3.

1 2
