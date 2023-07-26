Hitung-hitungan Fajar Alfian/Rian Ardianto Terpental dari Peringkat 1 Dunia Kelar Japan Open 2023

HITUNG-hitungan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto terpental dari peringkat 1 dunia kelar Japan Open 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, Fajar/Rian sejatinya masih bermain di babak 32 besar Japan Open 2023.

Fajar/Rian pun akan menghadapi wakil China, He Jiting/Zhou Haodong di hari kedua turnamen super 750 tersebut, pada Rabu (26/7/2023). Kabar baiknya, head-to-head Fajar/Rian saat melawan He/Zhou terbilang baik.

Dari lima pertemuan yang sudah terjadi antara kedua pasangan, Fajar/Rian tercatat mampu merasakan kemenangan empat kali. Mereka pun bertemu terakhir kali di Badminton Asia Championships 2023 dan Fajar/Rian berhasil memetik kemenangan.

Fajar/Rian pun wajib menang jika ingin juara di Japan Open 2023 dan meraih banyak poin untuk Olimpiade Paris 2024. Namun, kemenangan juga dapat menyelamatkan Fajar/Rian dari peluang tergesar dari peringkat satu dunia.

Ya, saat ini status Fajar/Rian sebagai ganda putra peringkat satu dunia sedang terancam. Mereka bisa saja terpental dari posisi satu dalam ranking BWF usai Japan Open 2023.

Lantas bagaimana hitung-hitungannya? Perlu diketahui, Fajar/Rian menduduki peringkat satu dunia dengan mengoleksi 91.629 poin.