Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hitung-hitungan Fajar Alfian/Rian Ardianto Terpental dari Peringkat 1 Dunia Kelar Japan Open 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:58 WIB
Hitung-hitungan Fajar Alfian/Rian Ardianto Terpental dari Peringkat 1 Dunia Kelar Japan Open 2023
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto terpental dari peringkat 1 dunia kelar Japan Open 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, Fajar/Rian sejatinya masih bermain di babak 32 besar Japan Open 2023.

Fajar/Rian pun akan menghadapi wakil China, He Jiting/Zhou Haodong di hari kedua turnamen super 750 tersebut, pada Rabu (26/7/2023). Kabar baiknya, head-to-head Fajar/Rian saat melawan He/Zhou terbilang baik.

Dari lima pertemuan yang sudah terjadi antara kedua pasangan, Fajar/Rian tercatat mampu merasakan kemenangan empat kali. Mereka pun bertemu terakhir kali di Badminton Asia Championships 2023 dan Fajar/Rian berhasil memetik kemenangan.

Fajar/Rian pun wajib menang jika ingin juara di Japan Open 2023 dan meraih banyak poin untuk Olimpiade Paris 2024. Namun, kemenangan juga dapat menyelamatkan Fajar/Rian dari peluang tergesar dari peringkat satu dunia.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Ya, saat ini status Fajar/Rian sebagai ganda putra peringkat satu dunia sedang terancam. Mereka bisa saja terpental dari posisi satu dalam ranking BWF usai Japan Open 2023.

Lantas bagaimana hitung-hitungannya? Perlu diketahui, Fajar/Rian menduduki peringkat satu dunia dengan mengoleksi 91.629 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2855041/sikap-respek-viktor-axelsen-ke-jonatan-christie-di-japan-open-2023-bikin-pencinta-bulu-tangkis-indonesia-kagum-xYXf6vm5eD.jpg
Sikap Respek Viktor Axelsen ke Jonatan Christie di Japan Open 2023 Bikin Pencinta Bulu Tangkis Indonesia Kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854799/momen-gelak-tawa-gregoria-mariska-dan-he-bingjiao-bikin-adem-meski-kalah-di-japan-open-2023-72eKYiMUaS.jpg
Momen Gelak Tawa Gregoria Mariska dan He Bingjiao Bikin Adem meski Kalah di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854727/media-china-dibuat-takut-oleh-gregoria-mariska-usai-bikin-he-bingjiao-pontang-panting-di-japan-open-2023-nEkv0XuzeP.jpg
Media China Dibuat Takut oleh Gregoria Mariska Usai Bikin He Bingjiao Pontang-panting di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854693/momen-sedih-pelatih-viktor-axelsen-kuatkan-jonatan-christie-kelar-final-japan-open-2023-XSqyLJvCpH.jpg
Momen Sedih Pelatih Viktor Axelsen Kuatkan Jonatan Christie Kelar Final Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854667/ranking-bwf-jonatan-christie-melonjak-drastis-setelah-finis-runner-up-di-japan-open-2023-R9vt5cbjJZ.jpg
Ranking BWF Jonatan Christie Melonjak Drastis Setelah Finis Runner-up di Japan Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/40/2854635/usai-dikalahkan-viktor-axelsen-jonatan-christie-tahu-kekurangan-yang-harus-diperbaiki-iqgccIOYfV.jpg
Usai Dikalahkan Viktor Axelsen, Jonatan Christie Tahu Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement