Gara-Gara Logat Huang Hua yang Unik, Eks Ratu Bulu Tangkis China Itu Pernah Meriahkan Panggung Ketoprak

MANTAN ratu bulu tangkis China, Huang Hua pernah mengikuti pentas ketoprak bersama suaminya, Tjandra Budi Darmawan pada 2018 silam. Menariknya karena logat Huang Hua yang unik kala itu, ia pun berhasil memecahkan suasana kala manggung di pentas ketoprak tersebut.

Seperti yang diketahui, setelah pensiun sebagai tunggal putri andalan China, Huang Hua memutuskan tinggal di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia bersama suaminya. Karena tinggal di Klaten itulah Huang Hua mendapatkan kesempatan bermain ketoprak.

Pada saat itu, Huang Hua bersama sang suami bermain ketoprak untuk kegiatan amal di SD Kristen 3 Klaten. Semuanya berawal dari ajakan temannya untuk ikut bermain ketoprak.

Huang Hua pun diketahui kerap meneman Tjandra Budi yang aktif dalam Perkumpulan Darma Bakti (PDB) dan sering bermain pentas ketoprak. Dari momen itulah, Huang Hua pun mengenal seni ketoprak.

Pada saat mentas, Huang Hua tentu berbicara dengan bahasa Indonesia. Namun, karena logat China-nya masih kental, perkataan mantan rival Susy Susanti pun terdengar unik hingga membuat banyak penonton terhibur.

Usai mentas, Huang Hua mengaku senang. Namun, tampaknya ia tak tertarik untuk mendalami seni ketoprak tersebut lebih lanjut.