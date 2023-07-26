Jadwal Wakil Indonesia di Japan Open 2023 Hari Kedua: 9 Pebulu Tangkis Termasuk Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Siap Unjuk Gigi!

JADWAL wakil Indonesia di Japan Open 2023 hari kedua akan dibahas Okezone di artikel ini. Hari kedua babak 32 besar turnamen BWF Super 750 itu bakal digelar di Yoyogi Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada hari ini, Rabu (26/7/2023) mulai pukul 08.00 WIB.

Setelah 6 wakil Indonesia berlaga di hari pertama, Selasa 25 Juli 2023 kemarin, hari ini sebanyak 9 wakil Tanah Air akan unjuk gigi di babak 32 besar Japan Open 2023. Salah satunya adalah pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Selain itu, ada juga Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emmanuelle Widjaja, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, Anthony Ginting, dan Jonatan Christie.

Ke-9 wakil Indonesia itu akan bermain di empat lapangan yang berbeda. Untuk lapangan 1 pada laga 3, ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan ditantang juara Korea Open 2023, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India). Wakil India tersebut di Japan Open 2023 jadi unggulan 3.

Lalu pada laga 11 di lapangan yang sama, ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja bersua wakil tuan rumah, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya. Beralih ke lapangan 2 pada laga 1, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang jadi unggulan pertama akan bersua wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Lalu untuk laga 3 di lapangan 2, tunggal putra unggulan kedua yakni Anthony Sinisuka Ginting bakal ditantang wakil Jepang, Kanta Tsuneyama. Beralih ke lapangan 3 pada laga 5, tunggal putra Jonatan Christie yang jadi unggulan 5 aja menghadapi Cheam June Wei asal Malaysia.