HOME SPORTS MOTOGP

Setia dengan Valentino Rossi, Marco Bezzecchi Akan Tetap Bela Mooney VR46 Ducati di MotoGP 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:27 WIB
Marco Bezzecchi bersama Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@marcobez72)
Marco Bezzecchi bersama Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@marcobez72)
MASA depan murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, di MotoGP tengah jadi sorotan karena kontraknya akan habis dengan tim Mooney VR46 Ducati di akhir musim ini. Meski digoda banyak tim karena penampilannya yang gacor, Marco Bezzecchi ingin tetap setia membela tim balap Valentino Rossi di MotoGP 2024.

Keinginana Marco Bezzecchi pun tampak akan jadi kenyataan. Pasalnya, Ducati dibakarkan telah menyetujui keinginan dari Valentino Rossi dan Marco Bezzecchi. Dikabarkan, kedua pihak itu ingin Bezzecchi tetap berada di Mooney VR46 dengan mengendarai Ducati untuk MotoGP musim depan.

Marco Bezzecchi

Dikabarkan, Bezzecchi juga setuju atas negosiasi tersebut. Pembalap 24 tahun itu kabarnya puas baik dari segi teknis maupun gaji yang diterimanya.

Atas kesepakatan tersebut, Bezzecchi akan tetap berada di tim milik Valentino Rossi tersebut. Dia dipastikan tidak akan pindah ke tim lain untuk bisa mengendarai motor yang lebih baik.

"Telah tercapai kesepakatan antara Ducati dan tim Mooney VR46 untuk melengkapi Bezzecchi dengan Desmosedici di MotoGP musim 2024," ungkap GazzettaM dilansir dari Crash, Rabu (26/7/2023).

