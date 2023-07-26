Advertisement
HOME SPORTS BASKET

30 Hari Menuju FIBA World Cup 2023: Indonesia Pertama Kali Menjadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Bola Basket Paling Prestisius, LIVE di iNews, Home of Basketball

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:46 WIB
30 Hari Menuju FIBA World Cup 2023: Indonesia Pertama Kali Menjadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Bola Basket Paling Prestisius, LIVE di iNews, Home of Basketball
Saksikan FIBA World Cup 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

KESERUAN aksi olahraga basket akan kembali memukau dunia ketika Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 atau FIBA World Cup 2023 siap digelar 30 hari lagi! Mulai tanggal 25 Agustus hingga 10 September 2023, para pecinta bola basket akan disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan epik yang tak terlupakan.

Masuki edisi ke-19, Indonesia bersama dengan Jepang dan Filipina memiliki kehormatan menjadi tuan rumah dari kejuaraan bergengsi ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Grup G (Iran, Spanyol, Pantai Gading, Brazil) dan Grup H (Kanada, Latvia, Lebanon, Perancis).

Kemudian, Jepang untuk tuan rumah Grup E (Jerman, Finlandia, Australia, Jepang) dan Grup F (Slovenia, Tanjung Verde, Georgia, Venezuela).

Sementara itu, Filipina akan menjadi tuan rumah dengan grup terbanyak, yakni Grup A (Angola, Republik Dominika, Filipina Italia), Grup B (Sudan Selatan, Serbia, China, Puerto Rico), Grup C (Amerika Serikat, Yordania, Yunani, Selandia Baru) dan Grup D (Mesir, Meksiko, Montenegro, Lithuania).

FIBA World Cup 2023

Meskipun Indonesia hanya menjadi tuan rumah saja tanpa berpartisipasi tetapi harus tetap merasa bangga. Pasalnya, Ini benar-benar sejarah.

Indonesia menggelar kejuaraan dunia bola basket pertama dan langsung dihadiri juara bertahan, peringkat satu dunia, serta para bintang basket lainnya, yakni Spanyol dan tim unggulan Prancis yang akan berlaga dan siap memberikan tontonan menarik di Jakarta.

Halaman:
1 2
