Kisah Rindisti Cahyaning Marevi sebagai Satu-satunya Pebiliar Perempuan di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta

KISAH Rindisti Cahyaning Marevi akan dibahas di sini. Dindisti menjadi satu-satunya pebiliar perempuan dalam ajang POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 yang digelar di Yogyakarta untuk seri pertamanya.

Kompetisi biliar ini diikuti oleh 49 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada empat seri yang digelar, dengan yang pertama tengah bergulir di Bliss Pool and Lounge, Sleman, DIY pada 24-26 Juli 2023.

Menariknya, dari puluhan peserta yang ikut dalam kompetisi ini, ada satu nama yang menjadi pusat perhatian. Dia adalah Rindisti Cahyaning Marevi. Mahasiswi asal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menjadi satu-satunya peserta perempuan di turnamen ini.

Rindisti mengaku tidak gentar meski menjadi satu-satunya peserta perempuan. Justru, hal itu malah membuat dirinya semakin terdorong untuk tampil lebih baik.

"Justru mental saya jadi nambah," kata dia kepada MNC Portal Indonesia ditemui disela-sela pertandingan, Selasa (25/07/2023).

BACA JUGA:

Meski gagal lolos ke fase selanjutnya, perempuan kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 21 tahun silam ini tak merasa kecewa. Pasalnya, dengan ikut kompetisi ini bisa menambah jam terbang baginya. Terlebih, kompetisi ini menjadi yang pertama buat dirinya.

"Untuk turnamen resmi baru sekali ini. Kalau belajar biliar baru sekitar tahunan," ucapnya.