Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Rindisti Cahyaning Marevi sebagai Satu-satunya Pebiliar Perempuan di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:53 WIB
Kisah Rindisti Cahyaning Marevi sebagai Satu-satunya Pebiliar Perempuan di POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta
Rindisti Cahyaning Marevi beraksi dalam POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

KISAH Rindisti Cahyaning Marevi akan dibahas di sini. Dindisti menjadi satu-satunya pebiliar perempuan dalam ajang POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 yang digelar di Yogyakarta untuk seri pertamanya.

Kompetisi biliar ini diikuti oleh 49 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ada empat seri yang digelar, dengan yang pertama tengah bergulir di Bliss Pool and Lounge, Sleman, DIY pada 24-26 Juli 2023.

POBSI

Menariknya, dari puluhan peserta yang ikut dalam kompetisi ini, ada satu nama yang menjadi pusat perhatian. Dia adalah Rindisti Cahyaning Marevi. Mahasiswi asal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menjadi satu-satunya peserta perempuan di turnamen ini.

Rindisti mengaku tidak gentar meski menjadi satu-satunya peserta perempuan. Justru, hal itu malah membuat dirinya semakin terdorong untuk tampil lebih baik.

"Justru mental saya jadi nambah," kata dia kepada MNC Portal Indonesia ditemui disela-sela pertandingan, Selasa (25/07/2023).

 BACA JUGA:

Meski gagal lolos ke fase selanjutnya, perempuan kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 21 tahun silam ini tak merasa kecewa. Pasalnya, dengan ikut kompetisi ini bisa menambah jam terbang baginya. Terlebih, kompetisi ini menjadi yang pertama buat dirinya.

"Untuk turnamen resmi baru sekali ini. Kalau belajar biliar baru sekitar tahunan," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement