HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta di Hari Kedua: 16 Peserta Melenggang ke Babak Selanjutnya

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:43 WIB
Hasil POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta di Hari Kedua: 16 Peserta Melenggang ke Babak Selanjutnya
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa Seri I Yogyakarta (Foto: MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

HASIL POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri I Yogyakarta di hari kedua, Selasa (25/7/2023), akan dibahas di sini. Sebanyak 16 peserta dipastikan melenggang ke babak selanjutnya sekaligus melengkapi babak kualifikasi yang berlangsung di Bliss Pool and Lounge, Sleman pada 24-25 Juli 2023.

Achmad Fadil Nasution selaku Ketua II Binpres PB POBSI menuturkan bahwa 16 peserta tersebut nantinya akan tampil di babak 16 besar. Mereka memperebutkan tiket final di hari ketiga.

POBSI

"Hari ketiga (26/07), mereka akan bertanding untuk babak delapan besar dan grand final," kata Fadil, Selasa (25/07/2023).

Fadil melihat persaingan yang cukup sengit selama babak kualifikasi. Para peserta berupaya memperlihatkan penampillan terbaiknya demi lolos dan menjadi juara.

"Selama dua hari ini sangat menarik pertandingannya. Banyak sekali pemain yang memiliki potensi untuk regenerasi atlet masa yang akan datang," ujarnya.

Halaman:
1 2

