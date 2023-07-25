24 Peserta Siap Bersaing Perebutkan Tiket 16 Besar di Hari Kedua POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta

YOGYAKARTA – Gelaran hari kedua turnamen POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta dipastikan bakal berlangsung seru. Ada 24 peserta yang siap bersaing memperebutkan tiket tersisa ke babak 16 besar pada hari ini.

Ya, ajang POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta terus berlanjut. Pertandingan hari ini berlangsung di Bliss Pool and Lounge, Sleman, Selasa (25/7/2023).

Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution. Mengatakan di hari kedua ini, sebanyak 24 peserta akan bertarung untuk memperebutkan 8 tiket tersisa ke babak 16 besar. Fadil mengatakan, pertandingan ini dilangsungkan dengan sistem gugur.

Peserta harus berebut kemenangan di permainan bola 9. Nantinya, peserta yang lolos di 16 besar akan kembali bertanding menuju 8 besar yang akan berlangsung di hari terakhir turnamen. Para peserta pun terlihat begitu berkonsentrasi dalam setiap pertandingannya.