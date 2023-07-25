Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

24 Peserta Siap Bersaing Perebutkan Tiket 16 Besar di Hari Kedua POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:06 WIB
24 Peserta Siap Bersaing Perebutkan Tiket 16 Besar di Hari Kedua POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 seri I Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Gelaran hari kedua turnamen POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta dipastikan bakal berlangsung seru. Ada 24 peserta yang siap bersaing memperebutkan tiket tersisa ke babak 16 besar pada hari ini.

Ya, ajang POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri I Yogyakarta terus berlanjut. Pertandingan hari ini berlangsung di Bliss Pool and Lounge, Sleman, Selasa (25/7/2023).

POBSI

Ketua II Binpres PB POBSI, Achmad Fadil Nasution. Mengatakan di hari kedua ini, sebanyak 24 peserta akan bertarung untuk memperebutkan 8 tiket tersisa ke babak 16 besar. Fadil mengatakan, pertandingan ini dilangsungkan dengan sistem gugur.

Peserta harus berebut kemenangan di permainan bola 9. Nantinya, peserta yang lolos di 16 besar akan kembali bertanding menuju 8 besar yang akan berlangsung di hari terakhir turnamen. Para peserta pun terlihat begitu berkonsentrasi dalam setiap pertandingannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement