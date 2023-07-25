Dukung Perjuangan Atlet Bulu Tangkis Indonesia di Daihatsu Japan Open 2023 di MNCTV

PERJUANGAN atlet bulu tangkis putra dan putri Indonesia siap bersaing menghadapai para atlet-atlet dunia di ajang internasional turnamen bulu tangkis paling bergengsi Daihatsu Japan Open 2023. Turnamen ini merupakan ajang super 750 yang digelar oleh BWF (Badminton World Federation) dan memperebutkan total hadiah uang tunai sebesar USD 850.000.

MNCTV menayangkan secara langsung turnamen bulu tangkis Daihatsu Japan Open 2023 digelar di Tokyo, Jepang pada 27-30 Juli 2023. Pertandingan-pertandingan lainnya juga dapat disaksikan di Vision+ dan RCTI+.

Berikut daftar para pemain putra dan putri Indonesia yang berlaga di Daihatsu Japan Open 2023:

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting

2. Jonatan Christie

3. Chico Aura Dwi Wardoyo

Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung

Ganda Putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

2. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

4. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

5. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Ganda Putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Ganda Campuran

1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

2. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

3. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

4. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Hari pertama telah terselenggara pada Selasa (25/7/2023), dengan tiga wakil melaju ke babak 16 besar, yaitu Gregoria Mariska, Chico Aura, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Namun, tiga wakil lain tersingkir di babak pertama, yaitu Apriyani Rahayu/Siti Fadia, Praveen Jordan/Melati Daeva, dan Rehan Naufal/Lisa Ayu.