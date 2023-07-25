Evaluasi Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Tembus 16 Besar Japan Open 2023: Masih Ragu-Ragu dan Buat Banyak Kesalahan

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, mengevaluasi penampilannya usai berhasil melaju ke babak 16 besar Japan Open 2023. Mereka pun mengaku masih banyak melakukan kesahan dan tampil ragu-ragu.

"Pertama-tama Alhamdulillah bisa menang di pertandingan ini. Di gim pertama memang kami bermain masih banyak ragu-ragu, banyak membuat kesalahan," ungkap Ahsan seusai laga, Selasa (25/7/2023).

"Kami bermain masih belum enak," lanjutnya.

Sang partner, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa di gim kedua, mereka mulai bermain dengan lebih baik. Ahsan/Hendra sudah mampu membaca situasi lapangan dan beradaptasi dengan kondisi shuttlecock.

"Kami banyak mengambil poin dari servis lalu mengantisipasi pengembalian mereka," jelas Hendra.