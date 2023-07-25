Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Rekor Gemilang yang Sukses Diraih Legenda Pebulu Tangkis Taufik Hidayat, Nomor 1 Tempati Ranking 1 Dunia Termuda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |17:16 WIB
3 Rekor Gemilang yang Sukses Diraih Legenda Pebulu Tangkis Taufik Hidayat, Nomor 1 Tempati Ranking 1 Dunia Termuda!
Taufik Hidayat kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

3 rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat menarik dikulik. Sebab, Taufik Hidayat telah jadi salah satu legenda bulu tangkis Indonesia.

Ya, prestasi luar biasa berhasil diraih Taufik Hidayat selama masih aktif bermain. Pebulu tangkis tunggal putra kebanggan Indonesia ini di antaranya berhasil meraih medali emas Olimpiade Athena 2004, juara dunia 2005, dan masih banyak lagi lainnya.

Tak hanya itu, Taufik Hidayat juga sukses mencatatkan sejumlah rekor. Apa saja? Berikut 3 rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat.

3. Gelar Indonesia Open

Taufik Hidayat

Salah satu rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat adalah jumlah gelar Indonesia Open. Pebulu tangkis kelahiran Bandung, 10 Agustus 1981 itu meraih gelar juara terbanyak di ajang Indonesia Open.

Tercatat, Taufik bisa meraih 6 gelar juara sepanjang kariernya. Gelar itu didapat pada 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Halaman:
1 2
