3 Rekor Gemilang yang Sukses Diraih Legenda Pebulu Tangkis Taufik Hidayat, Nomor 1 Tempati Ranking 1 Dunia Termuda!

3 rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat menarik dikulik. Sebab, Taufik Hidayat telah jadi salah satu legenda bulu tangkis Indonesia.

Ya, prestasi luar biasa berhasil diraih Taufik Hidayat selama masih aktif bermain. Pebulu tangkis tunggal putra kebanggan Indonesia ini di antaranya berhasil meraih medali emas Olimpiade Athena 2004, juara dunia 2005, dan masih banyak lagi lainnya.

BACA JUGA: Saat Taufik Hidayat Dipaksa Bertekuk Lutut dari Pebulu Tangkis China Chen Long di WSS Finals 2011

Tak hanya itu, Taufik Hidayat juga sukses mencatatkan sejumlah rekor. Apa saja? Berikut 3 rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat.

3. Gelar Indonesia Open





Salah satu rekor gemilang yang sukses diraih legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat adalah jumlah gelar Indonesia Open. Pebulu tangkis kelahiran Bandung, 10 Agustus 1981 itu meraih gelar juara terbanyak di ajang Indonesia Open.

Tercatat, Taufik bisa meraih 6 gelar juara sepanjang kariernya. Gelar itu didapat pada 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006.